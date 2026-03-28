تتنوع أجمل البقاع الطبيعية حول العالم بين غابات شاهقة، وشواطئ استوائية، وصحاري واسعة، وجزر قطبية نادرة، لكل موقع سحره الخاص الذي يجذب المسافرين والباحثين عن جمال الطبيعة وعجائبها.

وفقا لموقع "cnn"، إليكم أبرز وأجمل بقاع الأرض حول العالم:

ما الذي يميز حديقة تشانججياجيه الوطنية في الصين؟

تشتهر حديقة تشانغجياجيه الوطنية للغابات في مقاطعة هونان، كأول مكان ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بأعمدتها الرملية الشاهقة التي تلهم الفنانين منذ القدم.

يُفضل استكشاف الحديقة سيرا على الأقدام عبر مساراتها الخلفية بعيدا عن الزحام، حيث يمكن رؤية المناظر الطبيعية الخلابة مع انخفاض الضباب الذي يضيف للمناظر لمسة سحرية.

لماذا تعد روتوروا جوهرة نيوزيلندا؟

تجمع مدينة روتوروا بين المناظر الطبيعية الخلابة والتراث الثقافي لشعب الماوري الأصلي، وتشتهر المنطقة بالشواطئ الخلابة على ضفاف بحيرة تاراوارا، حيث يمكن الاستمتاع بالسباحة في المياه الدافئة، كما توفر غابة واكاريواروا المشهورة بأشجار الخشب الأحمر العملاقة مسارات مشي مذهلة، مع مناظر بحيرات خلابة.

ما الذي يجعل جزر المالديف استثنائية؟

تضم جزر المالديف أكثر من 1200 جزيرة برمال بيضاء ومياه زرقاء صافية، ما يجعلها الوجهة السياحية الاستوائية الأولى في العالم، مع أكثر من 100 منتجع خاص وبيوت ضيافة، يمكن للزائر الاستمتاع بالغوص بين الشعاب المرجانية، والسباحة، أو مجرد الاسترخاء على الشواطئ الساحرة.

لماذا تعتبر صحراء أتاكاما مثالية لمراقبة النجوم؟

تُعرف صحراء أتاكاما في تشيلي بصفاء سمائها الذي يجعلها أفضل وجهة لعشاق الفلك، جفافها الشديد وانعدام الغيوم يوفران رؤية رائعة للسماء الليلية، بينما تضيف الفوهات العميقة والبراكين المتوهجة لمسة درامية عند غروب الشمس.

ما الذي يميز جزر سفالبارد القطبية؟

تقع جزر سفالبارد بين القطب الشمالي والنرويج، وتوفر تجربة فريدة لمشاهدة الدببة القطبية وأضواء الشفق القطبي، كما يمكن للزائر ركوب الزلاجات الثلجية أو كلاب الهاسكي عبر المناظر الثلجية الساحرة، في تجربة قطبية لا تُنسى.

لماذا تعتبر بوسيتانو وجهة ساحرة على ساحل أمالفي الإيطالي؟

تتميز بوسيتانو بقرية ساحرة على الساحل الإيطالي، تجمع بين الفنادق الفاخرة والمطاعم المطلة على البحر، وركوب القارب من الشاطئ الحصوي عند غروب الشمس يوفر أفضل منظور لجمال القرية وروعتها.

ما الذي يجعل منتزه دينالي الوطني في ألاسكا فريدا؟

منتزه دينالي الوطني موطن أعلى قمة في أمريكا الشمالية، وملاذا للطبيعة، كما يوفر المسار البري رحلات تسلق جبال، ورحلات بالحافلة لمشاهدة الحياة البرية بما في ذلك الدببة الرمادية، إضافة إلى فرصة مشاهدة الشفق القطبي في الشتاء.

