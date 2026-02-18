منها جزيرة الثعابين.. أغرب 9 أماكن سياحية في العالم (صور)

كتب- محمود عبده:



في الوقت الذي تبدو فيه البحيرات والأنهار معالم جغرافية ثابتة لا تتغير، تكشف الطبيعة أحيانا عن وجه مختلف تماما، حيث توجد مسطحات مائية تختفي بشكل موسمي أو مفاجئ، ثم تعود للظهور من جديد.

كما جذبت هذه الظواهر اهتمام العلماء والمستكشفين، خاصة أنها ترتبط بتكوينات جيولوجية معقدة مثل الكهوف الجوفية، والأنهار الغائرة، والأنفاق البركانية.

في هذا التقرير نستعرض 5 أماكن حول العالم يختفي فيها الماء لأسباب طبيعية مدهشة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

بحيرة سيركنيكا - سلوفينيا

تعد من أشهر البحيرات المتقطعة في أوروبا، إذ تمتلئ بالمياه لنحو ثمانية أشهر سنويا، ثم تختفي تماما خلال فترات الجفاف.

ترتبط البحيرة بشبكة معقدة من الممرات والخزانات الجوفية، ما يسمح بتسرب المياه إلى باطن الأرض عند انخفاض معدلات الأمطار، قبل أن تعود مجددا مع المواسم المطيرة.

بحيرة لوست ليك - أوريغون

تختفي هذه البحيرة تقريبا كل عام في أواخر الربيع والصيف، ويرجع السبب إلى وجود نفق بركاني قديم أسفلها يعمل كقناة تصريف طبيعية، تبتلع المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج.

ويرجح باحثون أن المياه المتسربة لا تضيع، بل تنتقل عبر الصخور البركانية المسامية لتغذي ينابيع ومجاري مائية أخرى في المنطقة.

بحيرات السطح الجليدي في جرينلاند

فوق الغطاء الجليدي الهائل تتشكل بحيرات موسمية ذات لون أزرق لافت، لكنها قد تختفي خلال أيام أو أسابيع قليلة.

تحدث الظاهرة عندما تنفتح شقوق رأسية عميقة في الجليد، تسمح بتصريف كميات ضخمة من المياه إلى قاعدة الغطاء الجليدي.

ويربط علماء المناخ بين تكرار هذه الحالات وارتفاع درجات الحرارة وتسارع معدلات الذوبان.

شلالات غلاية الشيطان - مينيسوتا

ظاهرة مائية فريدة ينقسم فيها مجرى النهر إلى فرعين عند حافة الشلال، أحدهما يتدفق بصورة طبيعية، بينما يختفي الآخر داخل حفرة صخرية عميقة.

على مدار عقود حاول الباحثون تتبع مسار المياه المختفية باستخدام أصباغ وأدوات قياس، وتشير دراسات حديثة إلى أن المياه تعود إلى مجرى النهر لاحقا عبر قنوات صخرية غير مرئية.

وادي سينكس - وايومنغ

في هذا الوادي الجبلي يختفي جزء من النهر داخل كهف صخري، ثم يظهر مرة أخرى على السطح بعد مسافة قصيرة فيما يعرف بظاهرة "الغور والظهور".

ويرجع ذلك إلى الطبيعة الكارستية للصخور الجيرية في المنطقة، حيث تسمح بسهولة تكون أنفاق وممرات مائية تحت الأرض تنقل المياه بعيدا عن المجرى الظاهر.





