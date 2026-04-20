في عصرنا الحالي، حيث تلعب المدن دورا محوريا في التأثير على الاقتصادات، وتشكيل الثقافات، وقيادة التوجهات على المستوى الدولي، تزايدت قوة المدن بشكل غير مسبوق، ويقيس مؤشر المدن العالمية القوية (GPCI) لعام 2025 أداء بعض أكبر المدن في العالم من خلال ستة معايير رئيسية، هي: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وجودة الحياة، والبيئة، وسهولة الوصول.

ومن خلال هذه المعايير، يمكن قياس جاذبية أي مدينة بالنسبة للشركات، والمواطنين، والسياح، والمستثمرين، والمهنيين، فيما يلي قائمة بأقوى عشر مدن في العالم لعام 2025، وفقًا لأحدث التصنيفات.

لندن، المملكة المتحدة

تعود لندن، عاصمة المملكة المتحدة، إلى صدارة المدن العالمية بفضل شبكة مواصلاتها الدولية المتميزة ومزاياها المتوازنة في جميع المجالات، تعد المدينة واحدة من أكبر المراكز المالية، ما يجذب إليها العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، تضم لندن بعضا من أعرق الجامعات والمتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية المرموقة.

طوكيو، اليابان

تحتل العاصمة اليابانية المرتبة الثانية بفضل سمعتها المتميزة في الكفاءة والابتكار وجودة الحياة، وتشتهر بشبكة مواصلاتها العامة المتطورة، وأمنها التام، ومستوى النظافة العالي، وتخطيطها الحضري الرائع، إضافة إلى ذلك، تعد طوكيو مركزا هاما للتكنولوجيا والبحث العلمي وتصميم المنتجات وعمليات الإنتاج.

نيويورك، الولايات المتحدة

لا يمكن المبالغة في أهمية مدينة نيويورك كمدينة للمستقب فوجود وول ستريت، ومقر الأمم المتحدة، والعديد من شركات الإعلام، يجعلها لاعبا اقتصاديا هاما ومركزا للشؤون الدولية، إضافة إلى ذلك، تعتبر نيويورك رائدة في مجالات الفنون، والأزياء، والنشر، والترفيه.

باريس، فرنسا

باريس واحدة من أعرق مدن العالم، وتتمتع بنفوذ اقتصادي وثقافي كبير، وهي رائدة في مجال الأزياء الفاخرة والسياحة والمأكولات والعلاقات الدولية، كما تضم العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وتعد من أهم الوجهات السياحية في العالم.

سنغافورة، سنغافورة

تطور سنغافورة كمدينة عالمية أمر مذهل، فرغم أنها من أصغر مدن العالم، إلا أنها من أهم المراكز المالية والبحرية والجوية والتجارية، واكتسبت سنغافورة شهرة واسعة بفضل كفاءتها ونظافتها وأمانها، إلى جانب بنيتها التحتية المتميزة، وتصنف ضمن أفضل المدن لممارسة الأعمال والعيش، كما أن موقعها في جنوب شرق آسيا يجعلها مدينة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

سيول، كوريا الجنوبية

سيول واحدة من أكثر العواصم تقدما في آسيا، فهي مدينة زاخرة بالابتكارات والتقنيات، ومقر لأكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات مثل الإلكترونيات والسيارات، وبفضل شهرة ثقافتها، بما في ذلك الموسيقى والأفلام والأزياء ومستحضرات التجميل، تصبح رائدة في عالم الموضة والأزياء.

أمستردام، هولندا

تكمن أهمية أمستردام في نهجها المبتكر، وممارساتها المستدامة، وجودة الحياة فيها، فهي رائدة في التخطيط الحضري، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الاستدامة، وتضفي قنواتها المائية، وهندستها المعمارية، وثقافة ركوب الدراجات عليها جاذبية خاصة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي في أوروبا الذي يسهل التجارة والنقل.

شنجهاي، الصين

لا تزال شنجهاي تلعب دورا محوريا كمحرك اقتصادي لآسيا والعالم أجمع، فهي المركز المالي الرئيسي للصين، ومن بين أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

نجحت دبي في إعادة ابتكار نفسها لتصبح واحدة من أبرز المدن العالمية في العصر الحديث، فما كان في السابق مركزا للتجارة، أصبح اليوم مركزا عالميا للسياحة والتمويل والطيران وتطوير العقارات الفاخرة والأعمال، وتضفي جودة مطاراتها وموقعها الاستراتيجي، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مستوى هائلا من التواصل مع المنطقة.

برلين، ألمانيا

برلين، عاصمة ألمانيا وإحدى أكثر مدن أوروبا حيوية، تصنف ضمن أفضل عشر مدن في العالم من حيث جودة الحياة، وتشتهر هذه المدينة التاريخية بفنونها وثقافتها، كما باتت معروفة بريادة الشركات الناشئة والابتكار، وتتمتع ألمانيا بواحد من أنجح الاقتصادات في العالم، ما يضفي على برلين مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

