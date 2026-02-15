بينها بحر النجوم.. أكثر الأماكن غرابة في العالم (صور)

منها جزيرة الثعابين.. أغرب 9 أماكن سياحية في العالم (صور)

يمتلئ كوكب الأرض بأماكن تجمع بين الجمال الغريب والغموض الفريد، بعضها يعود لآلاف السنين، وبعضها اكتشف حديثا.

وبعيدا عن الوجهات السياحية التقليدية التي تشتهر بالمناظر الخلابة أو الآثار التاريخية، هناك مواقع تثير الدهشة والتساؤل، وتستحق الزيارة لعشاق المغامرة والاستكشاف.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز هذه الأماكن وأكثرها غرابة حول العالم، وفقا لموقع bbc travel.

1- بحر النجوم في جزر المالديف

يقع هذا البحر الفريد على شاطئ جزيرة فادو في المالديف، ويتميز بمشهد ساحر عند حلول الظلام، إذ تتوهج الأعشاب البحرية على الشاطئ بضوء أزرق يشبه انعكاس النجوم، في تجربة بصرية نادرة تجعل البحر يبدو وكأنه يعكس السماء ليلا.

2- مثلث برمودا في المحيط الأطلسي

من أكثر الأماكن التي أثارت الفضول العلمي والغموض، يقع مثلث برمودا بين فلوريدا وبورتوريكو شمال المحيط الأطلسي.

وتشتهر هذه المنطقة باختفاء الطائرات والسفن والأشخاص دون أثر، وهو ما دفع العلماء إلى طرح تفسيرات متنوعة، من أسباب بيئية طبيعية إلى احتمالات مرتبطة بتجارب سرية أو حروب بيولوجية غير معلنة.

3- بحيرة لونار في الهند

تقع بحيرة لونار في ولاية ماهاراشترا، وهي حفرة ضخمة ناتجة عن اصطدام نيزك بالأرض منذ نحو 50 ألف عام.

ويبلغ عرضها حوالي 2 كيلومتر وعمقها 170 مترا، ما يجعلها ثالث أكبر حفرة في العالم. تتميز مياه البحيرة بلون وردي رائع نتيجة تفاعل الصخور البازلتية، وتتمتع بخصائص علاجية لقلويتها، فيما يعتقد بعض العلماء أن النيزك لا يزال مدفونا على عمق 600 متر.

4- جبال قوس قزح في الصين

توجد هذه الجبال الملونة في الحديقة الجيولوجية المعروفة باسم Zhangye Danxia Landform، وتعتبر من أجمل المناظر الطبيعية في العالم.

بينما ألوانها الزاهية نتيجة تآكل الحجر الرملي والرواسب المعدنية على مدى آلاف السنين، ما أنتج أشكالا غريبة ومذهلة.

وفي 2011، جرى تجهيز المنطقة بسلالم ومنصات خشبية لتسهيل وصول السياح إلى القمم والاستمتاع بالمشهد الخلاب.