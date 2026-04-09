للقصور سحر لا ينكر، فهي ليست مجرد معالم تاريخية، بل مبان وظيفية أيضا، ورغم أن العديد من القصور الشهيرة حول العالم تحولت إلى متاحف، إلا أن بعضها لا يزال مسكنا للنبلاء أو الملوك، إضافة إلى ذلك، تفتح بعض هذه القصور جزئيا أمام السياح.

5 قلاع لا يزال الناس يسكنونها ويمكنك زيارتها

لماذا تسمى قلعة وندسور، إنجلترا بالقلعة الحية؟



قلما تجد مكانا يجسد فكرة "القلعة الحية" بقوة قلعة وندسور، بتاريخها العريق الذي يمتد لما يقارب ألف عام، تعد أطول مقر إقامة ملكي مأهول في العالم، ورغم كونها المقر الرسمي للملك البريطاني، فإن وندسور مفتوحة للجمهور.

يمكن للزوار استكشاف معالمها البارزة مثل الشقق الملكية، وكنيسة سانت جورج، وبيت الدمى الخاص بالملكة ماري، بحسب timesofindia.

ما قصة قلعة بالمورال، اسكتلندا؟



تقع قلعة بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية، وتتيح للزوار فرصة فريدة للتعرف على العائلة المالكة، فبينما يعد قصر وندسور مقرا ملكيا نشطا، تعتبر قلعة بالمورال مكانا خاصا تماما، حيث يقضي أفراد العائلة المالكة فصل الصيف.

يمكن للزوار زيارة قلعة بالمورال، التي تعد المقر الاسكتلندي للعائلة المالكة، ولكن عادة فقط من أبريل إلى يوليو، تتيح هذه الأشهر للزوار التجول في الحديقة والمعارض وقاعة الرقص في قلعة بالمورال.

قلعة جلاميس، اسكتلندا شاهدة على طفولة الملكة إليزابيث



قلعة جلاميس، الغنية بالفلكلور والتاريخ العريق الذي يعود إلى سلالة نبيلة، من بين أكثر القلاع رومانسية في اسكتلندا، وكانت مقر إقامة عائلة باوز-ليون لسنوات عديدة، ولا تزال تستخدم كمسكن خاص.

يسمح للزوار بجولة في قلعة جلاميس، المفتوحة للزيارات العامة طوال العام من 20 مارس إلى 31 أكتوبر، وتتيح هذه القلعة الشهيرة، حيث قضت الملكة إليزابيث طفولتها وولدت الأميرة مارجريت، للزوار فرصة التجول في غرفها التاريخية وحدائقها ومطعمها ومتجر الهدايا التذكارية.

ماذا يكشف قصر شاتو دي تشاستيلوكس، فرنسا؟



ظل قصر شاستيلو، الواقع في منطقة بورجوندي، ملكا للعائلة نفسها لأجيال، ما جعله مثالا استثنائيا على استمرار حياة النبلاء في أوروبا.

يمكن للسياح زيارة قصر شاستيلو في بورجوندي خلال الصيف من مايو إلى سبتمبر، ويعد قصر قلعة عائلية خاصة يعود تاريخها إلى ما يقارب ألف عام، ويقدم للزوار معلومات عن تاريخه العريق من خلال أقسامه المختلفة، مثل غرفة الحرس التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، والمكتبة، والحديقة الخلابة.

قلعة سافارشين، رومانيا.. تجربة هادئة مع عبق التاريخ الملكي



توفر قلعة سافارشين تجربة هادئة مع عبق التاريخ الملكي، وتعد مقرا لإقامة العائلة المالكة الرومانية، ولذلك، على عكس العديد من قلاع أوروبا الغربية، لا تدار بنفس الطريقة.

ومع ذلك، يمكن للسياح زيارة أراضيها خلال فترات محددة على مدار العام، تستقبل ملكية سافارشين الملكية، التي تضم الحديقة والمتنزه، الزوار بين شهري مايو وأكتوبر، عادة من الجمعة إلى الأحد، من الساعة 9:00 صباحا حتى 6:00 مساء، بينما تبقى مغلقة من الاثنين إلى الخميس.

على الرغم من عدم إمكانية دخول القلعة نظرا لاستخدامها كملكية خاصة، إلا أنه يمكن التجول في أراضيها، وزيارة متحف السيارات الملكي، ومقهى الشاي.

