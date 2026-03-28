كتب - محمود عبده:

يكتنز العالم بأماكن خلابة تأسر العين وتلهب خيال المسافر، من الجبال الشاهقة والشواطئ النقية إلى الغابات الكثيفة والحدائق الساحرة، ومع كثرة الوجهات المذهلة، يصبح من الصعب اختيار المكان الأمثل لرحلتك القادمة.

وفقا لموقع Travel + Leisure، إليك أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة.

1- هل شلالات فيكتوريا في أفريقيا تستحق الزيارة؟

تقع بين زامبيا وزيمبابوي، وهي موقع تراث عالمي، مع جسر سكة حديد يوفر إطلالات مذهلة على الشلال.

2- لماذا يعتبر وادي دورو في البرتغال من أروع المناطق؟

منطقة النبيذ الأقدم في العالم، تضم قرى تاريخية وتجربة تذوق نبيذ فاخرة، مع مناظر طبيعية خلابة على ضفاف النهر.

3- ما الذي يجعل كاتدرائية القديس يوحنا في مالطا مذهلة؟

تتميز بالتصميم الداخلي الباروكي المزخرف، والسقف المطلي الرائع، وتعد من أجمل المعالم التاريخية في العالم.

4- هل جزيرة ديسكو في جرينلاند فعلا فريدة من نوعها؟

من أكبر الجزر في جرينلاند، تشتهر بمناظرها الطبيعية الرائعة حتى في الظروف الضبابية، وتعد عامل جذب سياحي رئيسي.

5- ما ميز نيو فورست في إنجلترا؟

حديقة وطنية تجمع بين الغابات القديمة، الأراضي العشبية، ومسارات المشي الخلابة، مع إمكانية رؤية المهور المحلية تتجول بحرية.

6- كيف تبدو المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا؟

ساحاتها القديمة، كنائسها التاريخية، وأسواقها الصاخبة تجعلها ملاذا مثاليا لمحبي المدن الأوروبية القديمة.

7- لماذا يعد وادي بوناخا في بوتان من أجمل الوجهات؟

يقع على ارتفاع 4265 قدما، مع حقول وتلال مغطاة بالغابات وحصن تاريخي يعود للقرن السابع عشر، ويشتهر بزراعة الأرز التقليدية.