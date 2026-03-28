إعلان

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة

كتب : مصراوي

10:00 م 28/03/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    شلالات فيكتوريا في أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا
  • عرض 15 صورة
    ميز نيو فورست في إنجلترا
  • عرض 15 صورة
    جزيرة ديسكو في جرينلاند
  • عرض 15 صورة
    كاتدرائية القديس يوحنا
  • عرض 15 صورة
    وادي بوناخا في بوتان
  • عرض 15 صورة
    وادي بوناخا في بوتان
  • عرض 15 صورة
    المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا
  • عرض 15 صورة
    المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا
  • عرض 15 صورة
    المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا
  • عرض 15 صورة
    جزيرة ديسكو في جرينلاند
  • عرض 15 صورة
    شلالات فيكتوريا في أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    جزيرة ديسكو في جرينلاند
  • عرض 15 صورة
    شلالات فيكتوريا في أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود عبده:

يكتنز العالم بأماكن خلابة تأسر العين وتلهب خيال المسافر، من الجبال الشاهقة والشواطئ النقية إلى الغابات الكثيفة والحدائق الساحرة، ومع كثرة الوجهات المذهلة، يصبح من الصعب اختيار المكان الأمثل لرحلتك القادمة.

وفقا لموقع Travel + Leisure، إليك أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة.

1- هل شلالات فيكتوريا في أفريقيا تستحق الزيارة؟

تقع بين زامبيا وزيمبابوي، وهي موقع تراث عالمي، مع جسر سكة حديد يوفر إطلالات مذهلة على الشلال.

2- لماذا يعتبر وادي دورو في البرتغال من أروع المناطق؟

منطقة النبيذ الأقدم في العالم، تضم قرى تاريخية وتجربة تذوق نبيذ فاخرة، مع مناظر طبيعية خلابة على ضفاف النهر.

3- ما الذي يجعل كاتدرائية القديس يوحنا في مالطا مذهلة؟

تتميز بالتصميم الداخلي الباروكي المزخرف، والسقف المطلي الرائع، وتعد من أجمل المعالم التاريخية في العالم.

4- هل جزيرة ديسكو في جرينلاند فعلا فريدة من نوعها؟

من أكبر الجزر في جرينلاند، تشتهر بمناظرها الطبيعية الرائعة حتى في الظروف الضبابية، وتعد عامل جذب سياحي رئيسي.

5- ما ميز نيو فورست في إنجلترا؟

حديقة وطنية تجمع بين الغابات القديمة، الأراضي العشبية، ومسارات المشي الخلابة، مع إمكانية رؤية المهور المحلية تتجول بحرية.

6- كيف تبدو المدينة القديمة في بولونيا، إيطاليا؟

ساحاتها القديمة، كنائسها التاريخية، وأسواقها الصاخبة تجعلها ملاذا مثاليا لمحبي المدن الأوروبية القديمة.

7- لماذا يعد وادي بوناخا في بوتان من أجمل الوجهات؟

يقع على ارتفاع 4265 قدما، مع حقول وتلال مغطاة بالغابات وحصن تاريخي يعود للقرن السابع عشر، ويشتهر بزراعة الأرز التقليدية.

اقرا أيضا:

7 أسباب تجعل ذاكرة الذبابة قصيرة.. لن تصدق السبب الأول

كيف تقف الثعابين دون أطراف؟

6 أطعمة يتغير طعمها تماما عند السفر بالطائرة.. ما السبب؟

شلالات فيكتوريا وادي دورو مناظر طبيعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
أخبار مصر

وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
رياضة عربية وعالمية

بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
شئون عربية و دولية

سيناريو "الصحون الفارغة".. هل تدفع حرب إيران العالم نحو مجاعة؟
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
زووم

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب