بعض المنازل حول العالم تثبت أن الخيال لا حدود له عندما يتعلق الأمر بالعمارة، من بيوت تشبه الكواكب إلى مساكن مستوحاة من أفلام الخيال العلمي.

إليك أغرب تصاميم المنازل غير التقليدية والتي تخطف الأنظار وتثير الدهشة، وفقا لموقع "loveproperty".

منزل كرة الجولف- أريزونا الولايات المتحدة

يبدو هذا المنزل وكأنه مزيج غريب بين كرة غولف ومركبة فضائية، وصُمم في الأصل كمطعم بطابع فضائي، قبل أن يتحول لاحقًا إلى مسكن فريد من ثلاثة طوابق، يمنح المنزل إطلالة صحراوية غير معتادة، حيث يشعر ساكنه وكأنه يعيش على سطح كوكب آخر، في تجربة سكنية تجمع بين العزلة والغرابة.

فوتورو هاوس- تكساس الولايات المتحدة

منزل على هيئة طبق طائر، صممه المعماري الفنلندي ماتي سورونين في ستينيات القرن الماضي، جاءت فكرته ليكون قابلًا للنقل والتكيف مع مختلف البيئات.

رغم مظهره الغريب، إلا أن التصميم الداخلي يعكس رؤية معمارية سبقت عصرها، وإن ظل المنزل مهجورًا لسنوات طويلة.

منزل فوتورو- فلوريدا الولايات المتحدة

واحد من عشرات النماذج المتبقية من منازل فوتورو حول العالم، ويقع في جزيرة سانتا روزا يعكس هذا المنزل هوس فترة الستينيات بالمستقبل والفضاء.

لا يزال هذا النوع من المنازل شاهدًا على مرحلة تاريخية حاول فيها المعماريون كسر القواعد التقليدية للسكن.

المنزل المقلوب- تراسينهايد ألمانيا

منزل يبدو وكأنه سقط رأسًا على عقب، حيث السقف في الأسفل والأساسات في الأعلى، تم تشييده كعمل فني عام 2008 على يد مهندسين معماريين بولنديين.

حتى الأثاث في الداخل مقلوب بالكامل، ما يجعل التجربة مربكة وممتعة في الوقت ذاته، وتحول لاحقًا إلى مزار سياحي شهير.

ذا بوت- تاسمان نيوزيلندا

منزل على شكل حذاء ضخم، يجمع بين الطرافة والدفء، وأصبح واحدًا من أشهر أماكن الإقامة السياحية في نيوزيلندا.

حاز على تقييمات مرتفعة وشهرة عالمية، يضم الداخل مدفأة مريحة وتصميمًا حميميًا، مع خدمة إفطار تُقدم للضيوف، ليمنحهم تجربة لا تُنسى.

بيت الأميبا- البرازيل

تحفة معمارية، يتميز بتصميم دائري خالٍ تقريبًا من الزوايا الحادة يقع وسط مساحات خضراء شاسعة بالقرب من ساو باولو.

ورغم صعوبة تنسيق الأثاث داخله، إلا أن الإطلالة الطبيعية والتصميم الفريد يعوضان ذلك بالكامل.

منزل سبوتي- يوركشاير المملكة المتحدة

مبنى تاريخي يعود للقرن الثامن عشر، اشتهر بواجهته المغطاة بنقاط البولكا الحمراء، من الداخل يبدو أكثر هدوءًا، لكنه لا يخلو من لمسات لونية جريئة تعكس شخصيته الفريدة.

