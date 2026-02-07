يبدو النمل كائنا صغيرا وبسيطا، لكنه يخفي عالما مدهشا من السلوكيات العنيفة والقدرات غير المتوقعة.

فيما يلي، أخطر وأغرب أنواع النمل في العالم، وفقا لموقع "listverse".

نمل المافيا

هذا النوع من النمل يعيش في مستعمرة يحكمها ذكر واحد فقط يُسمّى "الذكر الأرغاتويد" هذا الذكر هو المسيطر، ويقوم بحماية المستعمرة بقوة، إذا دخل ذكر آخر بهدف التزاوج، يفرز مادة كيميائية تتجمع النملات العاملات وتهاجمه حتى تقتله.

ولا يكتفي بذلك، بل يفتش أيضا مكان الحضانة بحثا عن الذكور حديثة الولادة ويقتلها قبل أن تكبر وتنافسه، أما إذا واجه ذكورا أكبر قليلا، تتحول المواجهة إلى قتال عنيف، وغالبًا ما تنتهي بموت أحدهما أو كليهما.

النمل المجنون ذو القوى الخارقة

تتصدر أنواع "النمل المجنون" المشهد بقدرات غير عادية، بعضها يجتاح أنظمة بيئية كاملة، وبعضها يستخدم سمه الخاص لإبطال سم أعدائه بنسبة نجاة مذهلة.

والأغرب أن تفاعل هذه السموم ينتج مركبات كيميائية لم تُسجل من قبل في الطبيعة.

نمل الإبر

النمل الإبرة الآسيوي من الأنواع القليلة التي استطاعت منافسة النمل الأرجنتيني، المعروف بقوته الكبيرة وسيطرته على المناطق التي يعيش فيها

ويُعتبر هذا النوع خطيرا، إذ يمتلك لسعة مؤلمة تُسبب ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض الأشخاص.

نملة الضيف اللامع

تتميز نملة "الضيف اللامع" بطريقة غير عادية للتطفل على أعشاش أنواع مختلفة من النمل، فهي لا تعتمد على القوة، بل على طعم كريه جدايجعل النمل المضيف يتركها فور الإمساك بها، مما يسمح لها بالعيش والانتشار داخل الأعشاش بأعداد كبيرة دون أن يواجهها أحد.

النمل الخفي

النمل الخفي، المعروف باسم النمل "الناهب"، صغير الحجم لكنه خطير جدا، يتميز بقدرته على التخفي كيميائيا، ما يمكنه من التسلل إلى الأعشاش المحمية دون أن تلاحظه النملات الأخرى.

نمل قاتل جماعي

في أفريقيا، يوجد نوع من النمل يمتلك طريقة خطيرة في القتال، حيث يطلق سما في الهواء لقتل النمل الأبيض من مسافة بعيدة، يشبه هذا الأسلوب استخدام غاز سام، ولا يقتصر دوره على قتل الفريسة فقط، بل يساعد هذا النمل أيضا على حماية نفسه من الأعداء دون أن يتعرض لخسائر.

