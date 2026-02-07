تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي في المدارس والكليات؛ لتقليل التكدسات المرورية والزحام بوسائل النقل تزامنًا مع إيقاف ترام الرمل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجامعة الإسكندرية.

المواعيد الجديدة لمدارس الإسكندرية

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جرى تعديل مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسيلة نقل بديلة لترام الرمل كالتالي:

- الساعة السابعة صباحًا لـ 19 مدرسة تعمل بنظام الفترتين.

- الساعة الثامنة صباحاً لـ 106 مدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة.

- الساعة التاسعة صباحًا لـ 20 مدرسة ثانوية، وذلك بدلًا من الموعد الأصلي لمدارس الفترة الواحدة والمدارس الثانوية في السابعة والنصف صباحًا.

المواعيد الجديدة لكليات جامعة الإسكندرية

كانت محافظة الإسكندرية عدلت مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات؛ ليبدأ في كليات "آداب- حقوق- الأعمال- طب أسنان" في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات "تربية- طب بشري زراعة الساعة 8.30 صباحًا.

بينما يبدأ اليوم الجامعي في كليات "آداب- تربية- الأعمال- صيدلة- زراعة) بحسب الجدول والفرقة الساعة التاسعة صباحًا، ثم يأتي المتبقي من طلاب كلية طب في تمام الساعة 9.30 صباحًا .

وسائل نقل بديلة لترام الرمل

واتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الفورية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة عبر وسائل النقل البديلة للترام من بينها تعديل تعريفة الركوب وتخفيض أسعار تذاكر المسافة الكاملة للوسائل البديلة إلى 8 و9 جنيهات، مع استحداث نصف تذكرة بقيمة 6 جنيهات و5 جنيهات حسب نوع الوسيلة والمسار .

وشملت الإجراءات إضافة مسارات جديدة بعد رصد التكدسات المرورية وكثافات الركاب، خاصة بخط "شدس – باكوس" والعكس وزيادة أعداد المركبات إلى 185 مركبة، وذلك في ضوء تقييم الأداء لتجربة وسائل النقل البديلة، لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.