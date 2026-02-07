يحذر خبراء التغذية من الاستهلاك اليومي لبعض الأطعمة والمشروبات الشائعة، لما لها من دور في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لموقع One Central Health.

1- الأطعمة الملونة صناعيًا

تحتوي بعض الأطعمة، مثل الحلوى الملونة والمشروبات الغازية، على ألوان صناعية تترك آثارًا سلبية، حيث ترتبط هذه المواد بزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات سلوكية لدى الأطفال، إلى جانب تأثيرها الضار على الكبد والكلى.

وأظهرت دراسة صادرة عن جامعة ساوثهامبتون أن المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية ترفع خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 40%، لذلك، يُنصح بالاعتماد على الأغذية الطبيعية الخالية من الإضافات الاصطناعية.

2- الأطعمة الغنية بالأملاح

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يؤدي إلى ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم، ما ينعكس سلبًا على ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استهلاك أكثر من 5 جرامات من الصوديوم يوميًا يرفع خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 12%، لذا يفضل تقليل الملح واستبداله بالتوابل الطبيعية لتعزيز النكهة دون الإضرار بالصحة.

3- الزيوت المهدرجة

تستخدم الزيوت المهدرجة على نطاق واسع في الأغذية المصنعة والمخبوزات لزيادة مدة صلاحيتها، إلا أنها تحتوي على دهون متحولة تُعد من أخطر أنواع الدهون.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الدهون ترفع مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 25%، وتُخفض الكوليسترول النافع بنحو 15%.

ولحماية صحة القلب، ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

4- الأطعمة المعلبة

غالبًا ما تحتوي المعلبات على نسب مرتفعة من الملح والمواد الحافظة، إضافة إلى احتمال تسرب مواد كيميائية مثل البيسفينول من العبوات إلى الطعام، هذه المواد تؤثر في توازن الهرمونات وتزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

ووفقًا لدراسات صادرة عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن التعرض المنتظم لهذه المواد يرتبط بزيادة الأمراض المرتبطة بالاختلالات الهرمونية بنسبة تصل إلى 40%، ويُفضل استبدال المعلبات بالأطعمة الطازجة قدر المستطاع.

5- المعجنات و الدقيق الأبيض

تؤدي المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، بسبب انخفاض محتواها من الألياف وارتفاع نسبة الكربوهيدرات المكررة، هذا الارتفاع المفاجئ يزيد من خطر مقاومة الإنسولين.

وأشارت دراسات علمية إلى أن الاستهلاك اليومي للكربوهيدرات المكررة يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 33%، إلى جانب زيادة الكوليسترول الضار بنسبة 25%، لذا يُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني.

6- الحلويات المعالجة

تحتوي الحلويات المصنعة، مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة التجارية، على كميات كبيرة من السكر الصناعي والدهون غير الصحية، ما يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن، وبالتالي ارتفاع خطر الأمراض المزمنة.

وأظهرت دراسة لجامعة هارفارد أن الإفراط في تناول الحلويات يرتبط بزيادة معدلات الوفاة الناتجة عن السكري وأمراض القلب بنسبة تفوق 30%، ويمكن التقليل من هذه المخاطر عبر تحضير الحلويات منزليًا باستخدام بدائل طبيعية للسكر.

7- المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات انتشارًا، لكنها في المقابل من أبرز مسببات السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر المضاف، إضافة إلى الكافيين والألوان الصناعية التي تؤثر سلبًا على الكبد.

ووفقًا لدراسات أجراها مركز مكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، فإن استهلاك هذه المشروبات يرتبط بارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 40%، كما تشير أبحاث أخرى إلى أن تناول الصودا بشكل يومي يقلل من العمر المتوقع.

ويوصى باستبدال المشروبات الغازية بالماء أو العصائر الطبيعية للحفاظ على صحة أفضل.

