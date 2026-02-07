أفكار بسيطة لإضفاء جو مميز بأقل التكاليف

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق لتزيين منازلهم بروح رمضانية دون إنفاق مبالغ كبيرة.

وقدمت مهندسة الديكور دولت شرابية نصائح عملية لتجديد ديكور البيت بأسلوب أنيق ومميز، يمكن الاستفادة منه طوال السنة وليس لموسم رمضان فقط.

استخدام قطع ديكور متعددة الاستخدامات

نصحت "مهندسة الديكور" في تصريح لـ"مصراوي" بشراء قطع ديكور يمكن استخدامها في مناسبات مختلفة، سواء في رمضان، أو العيد، أو الأيام العادية، لتقليل التكلفة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

تنسيق الألوان في ديكور رمضان

عند تنسيق ديكورات رمضان، يمكن اختيار الألوان التقليدية مثل الأحمر والأزرق والأخضر، أو المزج مع ألوان عصرية كالبيج والأوف وايت، لكن يفضل التركيز على الألوان التي تناسب ذوقك الشخصي، وتجنب دمج كل الألوان معا لإضفاء جو أنيق ومتناسق.

إعادة تدوير الديكورات القديمة

لا يجب التخلص من قطع الديكور القديمة، يمكنك وضع القطع ذات الألوان الحمراء والخضراء في المطبخ أو غرفة المعيشة، وترك الصالون للألوان الهادئة مثل الذهبي والبيج، ما يمنح كل ركن في المنزل طابعا مختلفا وأنيقا.

قاعدة الأعداد الفردية

عند وضع التحف والقطع الزخرفية على الطاولات، يُنصح باستخدام مجموعات من 3 أو 5 قطع، إذ تميل العين للراحة عند رؤية الأعداد الفردية مقارنة بالزوجية.

تجديد المكان بأفكار بسيطة

تجديد التابلوهات، بدلا من شراء لوحات جديدة، يمكن تغيير الصورة داخل الإطار بما يتناسب مع المناسبة، سواء كانت رمضانية أو عائلية.

سحر الإضاءة في ديكور رمضان

تؤدي الإضاءة دورا أساسيا في خلق أجواء رمضانية مميزة، سواء في المساحات الخارجية مثل حديقة المنزل والتراس أو على أسطح المنازل، ويمكن استخدام فانوس كبير أو توزيع أضواء حول النباتات لإضفاء لمسة جذابة.

أما في الداخل، يفضل الاكتفاء بإضاءة بسيطة لتجنب الفوضى البصرية؛ وضع فانوس في مكان بارز يكفي لإضفاء جو دافئ ومميز، كما يمكن استخدام لمبات صفراء خلف التلفاز أو على الرفوف، أو وضعها عند المرايا وفوق الستائر لإحداث فرق كبير في الشكل العام للغرفة، وذلك بتكلفة منخفضة.

تنسيق طاولات التقديم

استخدام الكتب أو "الكوسترز" لخلق مستويات مختلفة عند تقديم التمر والمكسرات يمنح مظهرا احترافيا وجذابا.

نصائح للمساحات الصغيرة

قدمت "دولت" حلولا ذكية لتأثيث المنزل والتعامل مع المساحات الصغيرة بشكل مرن، مع التركيز على استخدام ديكورات مؤقتة وقابلة للنقل، دون الحاجة إلى تغييرات دائمة أو ميزانية كبيرة.

