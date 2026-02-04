قيود صارمة وحرية محدودة.. أضعف جوازات سفر في العالم لعام 2026

كتبت- شيماء مرسي

تحدد قوة جواز السفر بعدد الدول التي يمكن لمواطنيها زيارتها بدون تأشيرة، في حين أن جوازات سفر دول أخرى لا تتيح هذا القدر من التسهيلات.

ويتمتع حاملو أقوى جوازات السفر بمرونة أكبر في السفر حول العالم بسهولة مع قيود قليلة جدا، بينما يواجه حاملو أضعف جوازات السفر قيودا صارمة على السفر الدولي.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أضعف جوازات سفر في العالم لعام 2026، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

إريتريا وكوريا الشمالية- المرتبة 94

إمكانية الدخول بدون تأشيرة: 38 وجهة

يواجه مواطنو كوريا الشمالية وإريتريا أصعب قيود السفر في العالم، حيث تفرض حكومة كوريا الشمالية رقابة مشددة وتخضع لعقوبات دولية، كما أنها دولة انعزالية، ما يحد من سفر مواطنيها إلى حد كبير.

بنجلاديش- المرتبة 95

دخول بدون تأشيرة: 37 وجهة

تمتلك بنجلاديش أضعف جوازات السفر على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى محدودية نفوذها الدبلوماسي والمخاوف المستمرة بشأن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة وانخفاض فرص الحصول على تأشيرات متبادلة من قبل الدول الكبرى.

نيبال – المرتبة 96

إمكانية الوصول بدون تأشيرة: 35 وجهة

بالرغم من الاستقرار السياسي، لا يزال جواز السفر النيبالي يصنف ضمن أضعف جوازات السفر، ويعود ذلك إلى محدودية النفوذ الدبلوماسي وقلة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة الثنائية وهو ما يقلل خيارات السفر المتاحة أمام المواطنين النيباليين.

الصومال- المرتبة ٩٧

دخول بدون تأشيرة: ٣٣ وجهة

هناك أسباب عديدة لذلك، مثل الصراع وضعف الحكم لا تزال تحد من حركة الصومال العالمية.

كما أن المخاوف المستمرة بشأن قضايا مثل الاستقرار ومخاطر الهجرة من أسباب ضعف جواز السفر الصومالي.

باكستان واليمن- المرتبة ٩٨

دخول بدون تأشيرة: ٣١ وجهة

تتيح كل من باكستان واليمن لمواطنيهما الوصول إلى 31 وجهة بحرية، ويعود ذلك إلى عوامل عديدة، فبينما يشهد اليمن حربا أهلية، تواجه باكستان أيضا مشاكل مع جيرانها.

العراق- المرتبة ٩٩

دخول بدون تأشيرة: ٢٩ وجهة

بالرغم من أن العراق أظهرت بعض التقدم نحو إعادة البناء والاستقرار، إلا أن مواطنيها لا يتمتعون بهذا المستوى من حرية السفر، حيث يسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة إلى ٢٩ وجهة فقط، ولا تزال حركة السفر محدودة للغاية بسبب الآثار المتبقية للحروب السابقة وقضايا الأمن الإقليمي.

سوريا- المرتبة ١٠٠

دخول بدون تأشيرة: ٢٦ وجهة

لا يمكن لمواطنيها الوصول إلا إلى ٢٦ وجهة بدون أي أوراق، حيث يواجه السوريون متطلبات صارمة للتأشيرات ولديهم حرية محدودة للغاية فيما يتعلق بالسفر الدولي.

أفغانستان- المرتبة 101

دخول بدون تأشيرة: 24 وجهة

تحتل أفغانستان المرتبة الأخيرة في القائمة، حيث يحمل مواطنيها أضعف جواز سفر في العالم عام 2026، وهذا يعني أيضا أن مواطنيها يتمتعون بوصول محدود للغاية من حيث السفر بدون تأشيرة.

ومن أسباب ذلك الصراع في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير العلاقات الدبلوماسية المحدودة على البلاد.









أقرأ أيضًا:



شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر















