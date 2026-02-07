أيمن بهجت قمر عن شيرين عبدالوهاب: ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية

أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن حزنها بسبب ما تمر به المطربة شيرين عبدالوهاب من أزمات في حياتها، وذلك خلال استضافتها للشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المعروض عبر شاشة "ON".

وأكدت منى أن مع سماعها أي أغنية بصوت شيرين حتى وإن كانت مرحة، تبكي تقريبا، ولفتت إلى أن اهتمامها بـ شيرين، ليس من باب الفضول بل من باب "الحب" لصوتها العظيم، مضيفة أنها تشعر بالألم لأن "صاحبة الأغاني الحلوة موجوعة"، متمنية لها القدرة على تجاوز اليأس والظروف الصعبة.

وأوضحت منى أنها تتحدث بما يشعر به الناس المحبة لصوت شيرين "مش عارفة أقولها إزاي إن أنتي حاجة حلوة قوي، وإن مفيش حاجة في الدنيا اسمها يأس".

وشدد أيمن بهجت قمر على ضرورة الفصل بين الحياة الشخصية للمبدع وبين ما يقدمه للجمهور، قائلا: "وإحنا ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية؟! الست لما بتنزل أغنية بتنجح، نحاول نتجاهل التركيز في حياتها الشخصية، ونركز أن كل أغنية بتنزل لـ شيرين هي فعلا بتنجح".

وأشار إلى تجربته الخاصة، ذاكرا أن لا أحد يعرف الظروف التي مر بها أو حالته النفسية أثناء كتابته لأعماله، معتبرا أن الطبيعي هو أن يتلقى الجمهور الفن فقط.

أشاد أيمن بهجت قمر بقدرة شيرين على النجاح رغم الصعاب، مشيرا إلى أن مجموعة الأغاني الأخيرة التي قدمتها بالتعاون مع: عزيز الشافعي، تامر حسين، مدين، وتوما، والتي طُرحت بشكل مستقل دون وجود شركة إنتاج كسرت الدنيا وحققت نجاحا كبيرا، تماما كما حدث في إعلانها في رمضان.

وتمنت منى الشاذلي لشيرين السعادة والاطمئنان والأمل، بينما شدد أيمن بهجت قمر على أن "الأمل يأتي بالنجاح"، وبما أن شيرين تنجح باستمرار، فمن المؤكد أن لديها الأمل في تجاوز محنتها.