في مطارات الشرق الأوسط، قد يلفت انتباه المسافرين مشهد غير مألوف لصقر جالس بهدوء على ذراع مغطاة بقفاز في انتظار الصعود إلى الطائرة.

وهذه الطيور ليست مجرد ركاب عاديين بل مسافرون شرعيون يحملون وثائق سفر خاصة وجوازات سفر.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تصدر الحكومة جوازات سفر للصقور التي تعتبر عنصرا أساسيا في الفن والثقافة الإماراتية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ونظرا لأن قيمة هذه الطيور تقدر بعشرات آلاف الدولارات، وتعتبر فردا من أفراد العائلة، فإن رفاهيتها ومكانتها تكتسب أهمية بالغة.

لماذا تحتاج الصقور إلى جوازات سفر؟

مع تطور رياضة صيد الصقور شهدت هذه الطيور أيضا تطورا ملحوظا، إذ تنقل دوليا لأغراض التدريب والتكاثر والمشاركة في المسابقات والرعاية البيطرية المتخصصة.

وبدون نظام موحد يشكل السفر عبر الحدود تحديات، ليس فقط من الناحية اللوجستية، ولكن أيضا من الناحية القانونية والأخلاقية.

وأطلق برنامج جوازات سفر الصقور في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة عدة قضايا في آن واحد.

أولا، يتيح البرنامج للصقور السفر الدولي من خلال ضمان وجود وثيقة واحدة معترف بها عالميا تثبت هوية الطائر وملكيته وحالته الصحية.

ثانيا، يعد البرنامج أداة مهمة في مكافحة تهريب الحيوانات البرية، وهي مشكلة خطيرة تهدد الطيور الجارحة والعديد من أنواع الحيوانات الأخرى على مستوى العالم.

ثالثا، يضمن البرنامج تصدير الصقور التي تربى في الأسر فقط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية هذا النوع، وبالتالي، فإن جواز السفر يحمي كلا من الطائر ونوعه.

محتويات جواز سفر الصقر

يعمل جواز سفر الصقر بشكل مشابه لجواز سفر الإنسان، إلا أن محتوياته مصممة خصيصا لتلبية متطلبات تنظيم الحياة البرية.

ويحتوي كل جواز سفر على معلومات تعريفية فريدة، مثل النوع والجنس واللون ورقم الشريحة الإلكترونية.

كما يحتوي على معلومات تتعلق بالملكية والتفاصيل البيطرية، بما في ذلك التطعيمات والفحوصات الصحية اللازمة للسفر.

على عكس جوازات السفر البشرية التي لها صلاحية محددة بالسنوات، فإن جواز سفر الصقر صالح لعدد من الرحلات الجوية خلال فترة زمنية معينة، وذلك بحسب الوجهة ولوائح شركة الطيران، وهذا يعد ميزة خاصة لمن يسافرون كثيرا برفقة صقورهم.

الأماكن التي يمكن أن تسافر إليها الصقور

يمكن لحاملي جوازات سفر الصقور الإماراتية الانتقال إلى دول مختلفة، معظمها دول الخليج.

وتعد السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان من بين الدول التي تقبل جوازات سفر الصقور بسهولة، إضافة إلى ذلك، تقبل بعض الدول الأوروبية جوازات سفر الصقور عند استيفاء شروط معينة.

ومع ذلك، لا يزال السفر مع الصقور دوليا عملية تخضع لرقابة صارمة حتى لو كان لدى الصقر جواز سفر، وهناك شروط يجب على مالكه الالتزام بها، مثل لوائح شركات الطيران وقوانين الدول.

كما توجد اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية سايتس (اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض) التي يجب اتباعها.

وتكيفت شركات الطيران العاملة في منطقة الخليج مع هذا الواقع فبعضها يسمح بسفر الصقور في مقصورة الركاب، ولكن مع تحديد عدد الصقور المسموح بها في كل رحلة.

ويأتي هذا التعديل نتيجة لاعتبارات ثقافية، فضلا عن ضرورة ضمان تقليل الضغط على الصقور إلى أدنى حد ممكن.

