صاحب ورشة يقتل شريكه ويدفنه بمقبرة مجهولة في القليوبية.. تفاصيل صادمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لم يكن أحد يتخيل أن خلافًا ماليًا عاديًا بين شريكين في ورشة بشبين القناطر، سيتحول في لحظات إلى جريمة قتل بشعة انتهت بدفن الجثمان داخل مقابر القرية، في محاولة يائسة لإخفاء معالم الواقعة، قبل أن تكشفها اعترافات المتهم وتحريات الأجهزة الأمنية.

بدأت فصول الواقعة عندما نشبت خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، صاحب ورشة، بسبب مطالبة الأخير شريكه بسداد مبلغ مالي مستحق، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة عنيفة.

وخلال المشاجرة، أشهر المجني عليه أداة حادة "كتر"، وعلى حد قول المتهم، بادر بطعنه بسلاح أبيض في منطقة الصدر مدعيًا الدفاع عن النفس، ليسقط الضحية غارقا في دمائه.

وعقب الواقعة، حاول المتهم إنقاذ شريكه، فاصطحبه إلى مستوصف بالقرية، إلا أن سوء حالته الصحية وصعوبة تنفسه دفعا القائمين على المستوصف إلى مطالبته بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، لكن أثناء محاولة نقله، لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وفي حالة من الارتباك والخوف، قرر المتهم التخلص من الجثمان، حيث نقله أولًا إلى منطقة زراعية ووضعه داخل عشة بشكل مؤقت، ثم عاد إلى ورشته وأحضر قفلًا جديدًا ومقصًا حديديًا.

وبعد ذلك، نقل الجثمان إلى مقابر القرية، وقام بقص قفل إحدى المقابر ودفن الجثمان بداخلها، ثم وضع القفل الجديد في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات.

وتكشفت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر داخل إحدى مقابر منطقة كفر الشوبك بدائرة مركز شبين القناطر.

وبانتقال قوات الأمن وإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى تورط شريكه في العمل، حيث تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وأدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وعلى ضوء ذلك، قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.