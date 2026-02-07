قد تبدو الكلاب كبيرة الحجم أكثر شراسة في نظر الكثير من الأشخاص، ولكن المفارقة أن هناك كلاب أصغر حجمًا مصنفة على أنها شديدة العدوانية، بالإضافة إلى ارتفاع غريزة الصيد لديها.

وعادةً ما يكون سبب السلوك العدواني لهذه السلالات وهو متلازمة الكلاب الصغيرة، أي عدم تلقيها التدريب الكافي، حتى تصبح مستأنسة.

وفيما يلي أخطر سلالات الكلاب الصغيرة وأكثرها عدوانية بناءً على حوادث العض المبلغ عنها، وفقًا لما ذكره موقع "universal law group".

كلب الدشهند

يحمل اسمه الألماني دلالة واضحة على مهمته الأصلية، "كلب الغرير"، فقد جرى تطوير هذه السلالة لمواجهة واحد من أكثر الحيوانات البرية شراسة، مستفيدة من جسمها الطويل وقدرتها على التسلل داخل الجحور، ورغم أن وزن داشهوند غالبًا لا يتجاوز 13.6 كيلوجرام، فإنه معروف بعناد شديد وشخصية قوية تميل إلى العدوانية.

وتشير تقارير سلوكية إلى تسجيل مستويات أعلى من السلوك العنيف تجاه البشر والحيوانات مقارنة بسلالات أكبر حجمًا مثل الروت وايلر والبيتبول.

كلب تشاو تشاو

يعد تشاو تشاو من أقدم السلالات في العالم وأكثرها استقلالية، مظهره الذي يشبه الأسد يمنحه حضورًا لافتًا، إلا أن شخصيته تكون صعبة المراس وغير متوقعة،بسبب ضيق مجال رؤيته الجانبية الناتج عن شكل عينيه الغائرتين، لا يلاحظ تشاو تشاو ما يدور حوله بسهولة، ما يجعله أكثر عرضة للانزعاج عند الاقتراب المفاجئ منه.

ويعتبر من الكلاب شديدة الولاء لصاحبه لكنه حذر ومتشكك تجاه الغرباء، تاريخيًا، استُخدم في الصين لأغراض الحراسة والصيد، ويصل وزنه إلى نحو31.7 كيلو جرام.

كلب بيكينيز

يعود أصل كلب البيكينيز إلى القصور الإمبراطورية الصينية، حيث اعتاد حياة الرفاهية، وهو ما انعكس على شخصيته الواثقة والمستقلة، وغالبًا ما يتعامل بحذر مع الغرباء والأطفال، ورغم جرأته الملحوظة، فإن بنيته الصغيرة لا تمكنه من مجابهة مخاطر تفوق حجمه.

كلب البيجل

يعرف كلب البيجل بحيويته العالية وفضوله الدائم، وهو ما يجعله أقل التزامًا بالأوامر في بعض المواقف، خصوصًا عند انجذابه لروائح قوية، غير أن التدريب المبكر والمنظم يساعد على تهذيب سلوكه، ليصبح حيوانًا أليفًا مناسبًا للحياة المنزلية، مع الحاجة إلى متابعة منتظمة.

كلب الشيواوا

أحد أصغر الكلاب حجمًا، لكنه من أكثرها جرأة، ويرتبط الشيواوا بصاحبه ارتباطًا شديدًا يصل إلى حد الحماية المفرطة، ما يجعله عدائيًا تجاه الآخرين، وغالبًا ما تتفاقم هذه السلوكيات بسبب تساهل المربين، ما يرسخ ما يعرف بـ"متلازمة الكلاب الصغيرة".

ما الذي يجعل الكلاب الصغيرة مصدر خطر؟

1- التراخي في التدريب:

نظرًا لأن إصابات الكلاب الصغيرة غالبًا ما تكون محدودة، يتم التغاضي أحيانًا عن سلوكيات مثل العض أو النباح الحاد، ما يسمح بتعزيز هذه التصرفات مع مرور الوقت.

2- غريزة الصيد:

تم تربية العديد من السلالات الصغيرة خصيصًا لمطاردة القوارض، وتظهر هذه الغريزة أحيانًا على شكل ردود فعل نشطة أو حذرة تجاه الأطفال أو الحيوانات الأخرى.

3- الخوف الدفاعي

تعتمد بعض الكلاب الصغيرة على سلوكيات نشطة أو هجومية للدفاع عن نفسها، نتيجة شعورها بالتهديد في بيئة يحيط بها كائنات أكبر حجماً.

