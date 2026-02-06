تعد أغلى المواد على وجه الأرض هي سوائل نادرة وتكمن قيمتها في ندرتها أو صعوبة طرق إنتاجها أو استخداماتها المنقذة للحياة التي تبقي الطلب عليها مرتفعا باستمرار.

وفيما يلي، نرصد لكم أغلى سوائل في العالم، وفق ما كشف موقع "science"

الزئبق

يوجد هذا المعدن طبيعيا في الزنجفر الخام ويتطلب استخراجه عناية فائقة، نظرا لخطورته ويبلغ سعره نحو 900 دولار للتر الواحد.

GHB

يستخدم GHB كمخدر موضعي وفي علاجات لحالات مثل الناركوليبسيا والأرق، ويبلغ سعره حوالي 660 دولارا للتر الواحد.

ويوجد بشكل طبيعي بكميات ضئيلة في بعض الأطعمة من خلال التخمير، ولكن النوع المستخدم في المجال الطبي ينتج في ظروف مخصصة وتحت رقابة شديدة، وفقا لـ "workandmoney".

سم العقرب

هو سم ذو قيمة طبية كبيرة حيث يمكن استخدامه في علاج الآلام المزمنة، ويجمع بكميات ضئيلة، مما يجعل كل قطرة منه باهظة الثمن، حيث يصل سعره إلى 39 مليون دولار للتر الواحد.

ويحتوي السم أيضا على بروتين يسمى أوهانين، والذي يمكن استخدامه في مسكنات الألم.

حبر الطابعة

يعد حبر الطابعة سائلا باهظ الثمن إذ قد يصل سعره إلى 12000 دولار للتر الواحد.

الأنسولين

عند الإنتاج بكميات كبيرة يصبح الأنسولين باهظ الثمن بشكل مذهل، وقد تصل التكلفة إلى حوالي 13,000 دولار للتر، وذلك نظرا لمدى تعقيد إنتاج الأنسولين الحيوي بطريقة تحاكي ما يفرزه البنكرياس بشكل طبيعي.

دم سرطان حدوة الحصان

يرجع سبب ارتفاع دم سرطان حدوة الحصان الأزرق في قدرته على كشف السموم البكتيرية الضارة في اللقاحات والمعدات الطبية.

ونظرا لتزايد الطلب عليه ومحدودية إنتاجه، يستمر سعره في الارتفاع، حيث يباع بحوالي 15850 دولارا للتر الواحد.

اقرأ أيضًا:

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها

بقصة "حورية البحر".. إطلالة ملفتة لـ ملكة جمال العالم 2025

تغير لون البول.. متى يصبح علامة تحذير؟

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟