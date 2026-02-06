وفاة أول ضحية لـ"متلازمة هافانا".. ما أعراض المرض الغامض؟

تحف معمارية.. 5 مبانٍ سكنية مذهلة على كوكب الأرض (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

توجت الشابة آسيا روز سيمبسون بلقب ملكة جمال العالم الفلبين 2026 خلال حفل رسمي أقيم في فندق نوفوتيل بمدينة باساي، متفوقة على 23 متسابقة من جميع أنحاء الفلبين والجاليات الفلبينية حول العالم، وفقا لموقع "entertainment".

إطلالة آسرة في الحفل

خلال الحفل، تألقت آسيا روز بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي، صُمم بقصة الظهر المكشوف ومزين بتطريزات لامعة.

اعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة، ما أضفى عليها لمسة ساحرة وجذابة أمام الحضور.

من هي آسيا روز سيمبسون؟

- آسيا روز سيمبسون، واحدة من أصغر المتسابقات.

- ولدت عام 2008.

- تبلغ من العمر 18 عاما فقط.

- نشأت في مدينة روكساس، كابيز، وانتقلت مع عائلتها لاحقًا إلى مدينة كويزون.

- تُقيم في نيو مكسيكو.

- فازت بلقب ملكة جمال العالم الفلبين 2026.

- في عام 2023، مثلت ولاية نيو مكسيكو في مسابقة ملكة جمال المراهقات بالولايات المتحدة الأمريكية.

- في عام 2016، شاركت مع عائلتها في الموسم الخامس من برنامج "Pilipinas Got Talent".

- حصلت على لقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مراهقات نيو مكسيكو 2022.

- تُوجت ملكة جمال مراهقات هوبز 2023 وملكة جمال مراهقات نيو مكسيكو 2023.

- كانت مرشحة لتمثيل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال المراهقات لعام 2023، وفقا لموقع "conandaily ".

- تشتهر بإطلالتها الساحرة والمتنوعة التي تخطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 3,538 متابع.

اقرأ أيضًا:

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها

بقصة "حورية البحر".. إطلالة ملفتة لـ ملكة جمال العالم 2025

تغير لون البول.. متى يصبح علامة تحذير؟

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟