متحدث الحكومة: ميثاق الشركات الناشئة يدشن مرحلة جديدة لدعم المبدعين

كتبت- داليا الظنيني:

07:18 م 07/02/2026

المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة أولوية كبرى باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية متخصصة لتنسيق الجهود الحكومية في هذا الملف الحيوي.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال" يهدف إلى دعم هذا القطاع الواعد وإزالة كافة المعوقات التي قد تواجهه منذ مرحلة التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسع، موضحًا أن الميثاق يأتي ثمرة سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الناشئة نفسها.

وتابع متحدث الوزراء، أن هذا الميثاق يمثل خارطة طريق شاملة تُحدد أهمية القطاع وسبل إزالة العقبات الإجرائية والتشغيلية التي تعوق نموه، مؤكدًا أن هذا الإطار لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل يتضمن أهدافًا اقتصادية طموحة وواضحة.

وأشار الحمصاني، إلى أن من بين هذه الأهداف خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن الميثاق يضع أيضًا إطارًا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات في القطاع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وأكد متحدث الوزراء، على أن الرؤية الحكومية مرنة وقابلة للتطوير باستمرار وفقًا لمتطلبات السوق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إطلاق مبادرة تمويلية ضخمة بقيمة مليار دولار، وإجراءات مبسطة وسريعة للتعامل مع الشركات الناشئة، لتعزيز مناخ الاستثمار والابتكار في مصر.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء ميثاق الشركات الناشئة

