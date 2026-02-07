كتب- محمود الطوخي

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى "الكويك" العسكري، وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وحافلة تقل نازحين مدنيين؛ مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن تبريرها وتشكل انتهاكات "صارخة" لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وطالبت المملكة، بضرورة توقف قوات الدعم السريع "فورا" عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها في تأمين وصول المساعدات وفقا للقوانين الدولية وما ورد في "إعلان جدة" لحماية المدنيين الموقع بتاريخ 11 مايو 2023.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، معلنة رفضها التام للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن استمرار هذا السلوك، رغم ادعاء تلك الأطراف دعم الحل السياسي، يعد "عاملا رئيسيا" في إطالة أمد الصراع واستمرار معاناة الشعب السوداني.