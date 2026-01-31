أحدها في مصر.. حكاية أقدس 5 جبال حول العالم (صور)

تعيش بيننا ملايين الحيوانات التي يتسم بعضها بالشراسة ويتميز البعض الآخر باللطف والجمال، ومن بين هذه الملايين من الأنواع، لا نعرف سوى نسبة ضئيلة منها.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الحيوانات الغريبة حول العالم، التي قد لا يعرف كثيرون بوجودها، وفقا لموقغ "kateonconservation".

ضفادع زجاجية

تنتمي أنواع الضفادع الزجاجية إلى عائلة Centrolenidae وتعرف هذه أيضا باسم الشفافة بسبب جلدها الشفاف.

ويوجد 60 نوعا مختلفا من ضفادع الزجاج في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية، وتفضل هذه الأنواع العيش في الغابات الاستوائية المطيرة وخاصة في قمم الأشجار.

وتتميز أجسام هذه الضفادع بلونها الأخضر الفاتح أو الزيتوني، وبطنها مغطى بجلد شفاف، ويختلف حجم ضفدع الزجاج باختلاف أنواعه.

حيوانات السنجاب الطائر

السنجاب الطائر حيوان صغير ليلي ينتمي إلى فصيلة الأبوسوم، ويتميز بقدرته على الانزلاق في الهواء بفضل الغشاء الجلدي الذي يمتلكه.

سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء

تعرف أيضا باسم السمكة ذات المظهر الغريب، وتعيش في الحياة البحرية لجزر جالاباجوس.

وتمتلك هذه الأسماك بعض السمات المشابهة للخفافيش، لذلك أطلق عليها اسم أسماك الخفافيش.

المارخور

هو نوع من الماعز البري الذي يعيش في جبال آسيا الوسطى من جنوب روسيا إلى غرب جبال الهيمالايا، ومع ذلك، يمكن العثور على أعداد كبيرة من هذه الحيوانات في باكستان وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان.

ويتشابه الذكور والإناث في المظهر فلكل منهما قرون حلزونية الشكل قد تكون متفرعة أو مستقيمة حسب الأفراد ولهم فراء بني فاتح وبطن أبيض مع فراء أبيض خشن على الصدر والرقبة.

وتفضل ماعز المارخور العيش في المرتفعات في الصيف بينما في الشتاء تعيش في المرتفعات المنخفضة.

تنين البحر المورق

يعد من أكثر المخلوقات التي تحب التمويه وذلك بفضل الفصوص الموجودة في جلدها، مما يعطيها مظهرا شبيها بالأعشاب البحرية.

ويمكنك العثور على هذا المخلوق في الساحل الجنوبي والغربي لأستراليا.

