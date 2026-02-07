متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور

كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء داخل مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، حيث أظهر الفيديو بداية الاشتباك بين طبيب عظام وأحد المترددين على المستشفى، وتبادل الطرفين اللكمات خلال مشادة تطورت سريعًا إلى مشاجرة.

وبحسب ما أظهره الفيديو، بدأ التوتر بمشادة كلامية داخل القسم، قبل أن يتقدم الطبيب نحو الشاب، الذي تبيّن لاحقًا أنه طالب بكلية الحقوق، في مشهد اعتبره متابعون بداية للاحتكاك البدني، بينما حاول الشاب الابتعاد، إلا أن الاشتباك وقع وتبادل الطرفان الضرب.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان إصابة الطبيب بكسر متزحزح في ثلاثة عظام بالأنف، وانحراف شديد، مع خضوعه لفحوصات طبية تمهيدًا لإجراء جراحة محتملة.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الحادث إلى نشوب خلاف داخل قسم العظام بسبب أسبقية الكشف، حيث أكد الطبيب أن الحالة التي كانت برفقة الشاب لا تستدعي تدخلاً عاجلًا، وطلب الانتظار لحين الانتهاء من متابعة حالة حرجة أخرى، إلا أن الموقف تصاعد إلى مشادة لفظية انتهت بمشاجرة داخل المستشفى.

وعقب الواقعة، ألقت قوة من شرطة الباجور القبض على الشاب، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، قبل أن تقرر لاحقًا إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.