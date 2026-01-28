إعلان

كيف تصطاد فرائسها؟.. كائنات تعيش بلا عيون (صور)

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 28/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سمكة التترا المكسيكية
  • عرض 5 صورة
    سمندل أولم
  • عرض 5 صورة
    جرذ الخلد الأعمى العملاق
  • عرض 5 صورة
    سينوبودا سكويون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتكيف العديد من أنواع الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بل وحتى التطور دون الاعتماد على حاسة البصر، وغالبا ما تعوض ذلك بالاعتماد على حواس أخرى لاصطياد فرائسها.

وفيما يلي، إليكم لأبرز 5 حيوانات تعيش بلا عيون، وفق ما كشف موقع "discoverwildlife".

سمندل أولم

يعيش هذا الكائن في أوروبا ويمتلك عيون مغطاة بالجلد، ويتميز جسمه بمظهر أكثر انسيابية ويصل طوله 40 سم، مما يساعده على اصطياد فرائسه بإحترافية شديدة.

سمكة التترا المكسيكية

يوجد هذا النوع من أسماك المياه العذبة في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ويتواجد في شكلين أحدهما يعيش في الضوء ويبدو عاديا والآخر هو سمكة الكهف العمياء الشهيرة ذات اللون الوردي المائل للبياض.

وبعض الأنواع ليس لديها عيون على الإطلاق بل تجاويف فارغة فقط وتكتشف فريستها باستخدام الخط الجانبي وهو عضو حسي متخصص لاستشعار الحركة يوجد لدى الأسماك والبرمائيات.

سمك الجريث الهادئ

يمتلك هذا الكائن الطفيلي الذي يعيش في المحيط الهادئ فم مستدير مبطن وأسنان حادة يستخدمها للتشبث بالأسماك الأخرى.

جرذ الخلد الأعمى العملاق

يعيش هذا الكائن في منطقة شمال القوقاز بـ روسيا، ويمكن العثور عليه في جحور تحت الأرض يحفرها بأسنانه الكبيرة.

ويمتلك عينان صغيرتان جدا ومغطاة بطبقة من الجلد والفراء الكثيف.

سينوبودا سكويون

تم اكتشاف هذا العنكبوت الذي يعيش في كهف في لاوس عام 2012، وهو العنكبوت الصياد الوحيد الذي يفتقر إلى العيون.

ومثل العديد من العناكب الأخرى فإن عمى هذا العنكبوت ناتج عن تكيفه مع العيش في بيئة لا تمثل فيها الرؤية ضرورة ولا تمنحه أي ميزة إضافية.

كائنات تعيش بلا عيون سمندل أولم سمكة التترا سمك الجريث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون