تتكيف العديد من أنواع الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بل وحتى التطور دون الاعتماد على حاسة البصر، وغالبا ما تعوض ذلك بالاعتماد على حواس أخرى لاصطياد فرائسها.

وفيما يلي، إليكم لأبرز 5 حيوانات تعيش بلا عيون، وفق ما كشف موقع "discoverwildlife".

سمندل أولم

يعيش هذا الكائن في أوروبا ويمتلك عيون مغطاة بالجلد، ويتميز جسمه بمظهر أكثر انسيابية ويصل طوله 40 سم، مما يساعده على اصطياد فرائسه بإحترافية شديدة.

سمكة التترا المكسيكية

يوجد هذا النوع من أسماك المياه العذبة في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ويتواجد في شكلين أحدهما يعيش في الضوء ويبدو عاديا والآخر هو سمكة الكهف العمياء الشهيرة ذات اللون الوردي المائل للبياض.

وبعض الأنواع ليس لديها عيون على الإطلاق بل تجاويف فارغة فقط وتكتشف فريستها باستخدام الخط الجانبي وهو عضو حسي متخصص لاستشعار الحركة يوجد لدى الأسماك والبرمائيات.

سمك الجريث الهادئ

يمتلك هذا الكائن الطفيلي الذي يعيش في المحيط الهادئ فم مستدير مبطن وأسنان حادة يستخدمها للتشبث بالأسماك الأخرى.

جرذ الخلد الأعمى العملاق

يعيش هذا الكائن في منطقة شمال القوقاز بـ روسيا، ويمكن العثور عليه في جحور تحت الأرض يحفرها بأسنانه الكبيرة.

ويمتلك عينان صغيرتان جدا ومغطاة بطبقة من الجلد والفراء الكثيف.

سينوبودا سكويون

تم اكتشاف هذا العنكبوت الذي يعيش في كهف في لاوس عام 2012، وهو العنكبوت الصياد الوحيد الذي يفتقر إلى العيون.

ومثل العديد من العناكب الأخرى فإن عمى هذا العنكبوت ناتج عن تكيفه مع العيش في بيئة لا تمثل فيها الرؤية ضرورة ولا تمنحه أي ميزة إضافية.