"ليس مقبولًا".. عقاب رجل لابنه يثير الجدل بين رواد

أثارت تصرفات زوج أم لتأديب ابن زوجته جدلاً واسعًا على الإنترنت، حول أسلوب التربية الصحيح.

في مقطع فيديو انتشر على إنستجرام، يظهر الطفل وهو يُكمل تمارين الضغط والقرفصاء (60 تمرينًا) بعد أن رد على والدته، بحسب موقع ndtv.

وعندما سمع داستن ماليتيش ابن زوجته، تومي، يطلب من والدته "الهدوء"، طلب الرجل الذي يعمل ضابط إصلاح في السجن، من تومي فورا النزول والبدء بتمارين الضغط.

"لن أتوقف أبدًا عن الشعور بالامتنان لتربية أطفالي مع رجل حقيقي يعرف كيف يكون أبًا، وخاصةً لأولاده، هذه هي الرجولة"، علّقت الأم، كاتي ماليتيش، على الفيديو.

كنت أحاول إرسال بريد إلكتروني للعمل أثناء تحضيري الفطور لعائلتي، وظل ابني يطلب مني استخدام هاتفي بعد أن قلت له مرارًا: "لا، عليك الانتظار". سمعه والده يطلب مني "الهدوء"، وهذه هي طريقة تعامله مع الأمر.

بعد انتهاء العقوبة، دار نقاش هادئ بين ماليتيش والطفل حول أهمية التحدث باحترام، واختتما الحديث بعناق، حيث عبّر ماليتيش لتومي عن حبه له.

ومع انتشار الفيديو، تباينت ردود الفعل، فبينما أيّد قسم من المستخدمين أسلوب التربية هذا، اعتبر آخرون استخدام العقاب البدني إساءة.

"العقاب البدني غير مقبول أبدًا، لا أصدق أن الأم وقفت مكتوفة الأيدي وسمحت بحدوثه"، قال أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "هذا إساءة، ونشره على الإنترنت أسوأ!"

وعلق ثالث: "الجزء المفضل لدي كان عندما عانقه الأب وأعطاه الطمأنينة والحب بعد وضع الحدود وتعليمه الانضباط، لقد تأكد من أن مشاعر الطفل مهمة أيضًا".

وقال رابع: "تربية رائعة! الأم والأب. قد لا يتمكن طفلك من أداء تمرين الضغط، لكن كل طفل قادر على الحركة يستطيع أداء تمرين البيربي حتى يتعب من أن يوبخ أمه!"

وقالت الدكتورة ديان هيس، طبيبة الأطفال والمديرة الطبية في مركز هايلاين للطب الحديث في نيويورك، لشبكة فوكس نيوز: "إذا سبق لك أن قمت بـ 60 تمرين قرفصاء، فأنت تعلم أن الأمر مؤلم، وخاصة لدى الأطفال الصغار قبل سن البلوغ".

ومع ذلك، يبقى هذا شكلاً من أشكال العقاب البدني، ينبغي أن تحمل التمارين الرياضية دلالات إيجابية، لا سلبية.

