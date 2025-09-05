بعد اختفاء 7 سنوات.. سيدة تعثر على زوجها بالصدفة عبر "إنستجرام"

كتب – سيد متولي

في عام 2018، اختفى زوج امرأة من هاردوي بولاية أوتار براديش، في الهند، لكن بعد سبع سنوات، وجدته في مقطع فيديو على إنستجرام، إلى جانب امرأة أخرى.

وتمكنت شرطة هاردوي من تعقب الرجل البالغ من العمر 32 عاما، جيتندرا كومار المعروف باسم بابلو، واكتشفت السلطات أنه كان يقيم في لوديانا، حيث يُزعم أنه تزوج مرة أخرى، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

وعثرت الشرطة على معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن رجلا أبلغ عن اختفائه قبل سنوات قد شوهد في فيديو مع امرأة أخرى، وبناء عليها، بدأت الشرطة تحقيقا في الأمر، وتعقبت جيتندرا وألقت القبض عليه.

وقالت الشرطة إن زوجته تقدمت بشكوى، وتم تسجيل قضية ضد جيتندرا بموجب المادة 82 (1) (الزواج المتعدد) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا في مركز شرطة سانديلا.

وخلال التحقيق، تبين أن جيتندرا تزوج امرأة أخرى في لوديانا، وأُلقي القبض عليه، حسبما صرح سانتوش كومار سينج، مسؤول الشرطة في منطقة هاردوي.

وقالت الشرطة إن تحقيقاتها كشفت أن المشتكية تزوجت من جيتندرا، الذي كان أيضًا من هاردوي، في عام 2017، وأنجب الزوجان ابنا في العام التالي.

لكن في أبريل 2018، اختفى جيتندرا فجأة، بحثت عائلته عنه، لكنها لم تجده في أي مكان، وفي النهاية، قدم والده بلاغا عن مفقود في مركز شرطة سانديلا.

وعلى الرغم من الجهود المتكررة على مر السنين، ظل مكان جيتندرا غير معروف - حتى الآن، وقالت الشرطة إنها سجلت أقوال زوجته.

وقالت الزوجة، إنها عثرت مؤخرا على مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدمت عندما تعرفت على زوجها المفقود فيه.

وقالت الشرطة إنها بدأت بالاتصال بأشخاص مقربين من جيتندرا وعائلته للتأكد من هويته، وأضافت أنها علمت حينها أن جيتندرا كان يعيش في لوديانا منذ سنوات، ويعمل في مصنع للأقمشة، ويزعم أنه تزوج مرة أخرى.

لم يمض على ظهور الفيديو سوى بضعة أسابيع، وقالت إنها أرادت التأكد من أنه زوجها، فذهبت إلى منزل أهل زوجها، اشتبهوا في أنه زوجها، لكنهم زعموا عدم وجود أي معلومات أخرى لديهم، وقالت المرأة: "لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت عائلة جيتندرا على علم بمكان وجوده".

في هذه الأثناء، تداول السكان الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انتشر في المنطقة، وأضافت المرأة: "لا أعرف لماذا تركني أثناء الحمل، وأنا في أمس الحاجة إليه".

