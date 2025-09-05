طفل عمره 13 سنة يصطاد سمكة عملاقة (صور)

كتب - سيد متولي

تمكن طالب في الصف الثامن من شمال كاليفورنيا من اصطياد سمكة قرش بيضاء وزنها 63.7 رطل، 29 كيلو جرام)، وهو رقم قياسي عالمي محتمل، خلال رحلة صيد عائلية، ما جعله مشهورًا على الفور بين زملائه في الفصل ومجتمع الصيد.

وبحسب نيويورك بوست، تمكن جوليان هير، 13 عاما، من ريو أوسو، من اصطياد سمكة ضخمة في 10 أغسطس أثناء الصيد مع عائلته في خليج توماليس، على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب غرب سانتا روزا.

وقال جوليان لصحيفة لوس أنجلوس تايمز عندما سُئل عن اهتمام وسائل الإعلام والأسئلة المستمرة من الأصدقاء حول صيده المذهل: "أشعر وكأنني نجم".

يزن الصغير حوالي 15 رطلاً فقط أكثر من سمكته التي حطمت الرقم القياسي، (وزن الطفل حوالي 36 كيلو فقط)، ما يزيد من روعة إنجازه، وكان أفضل صيد سابق له سمكة سلور وزنها 10 أرطال اصطادها في مايو.

وكافح والد جوليان، رينا هير، الذي يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة في ريو أوسو، لاحتواء حماسه بشأن هذه اللحظة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وقالت رينا هير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "لا أعرف كيف أصف الأمر في الوقت الحالي، لقد كان ممتعًا للغاية، لحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وأعتقد أننا نعلم أن ابني أو أنا أو أي شخص في المجموعة لن يصطاد سمكة مثل هذه مرة أخرى."

وتعمل العائلة الآن مع جمعية الأسماك الدولية التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها للتحقق من الصيد وربما تسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

إذا تمت الموافقة، فإن سمكة جوليان سوف تحطم الرقم القياسي العالمي السابق لصيد سمك القاروص الأبيض الصغير والذي بلغ 59 رطلاً والذي تم تسجيله في عام 2002، كما أن هذا الصيد من شأنه أن يؤسس رقماً قياسياً جديداً لفئة الصغار لقوة خط الصيد المحددة تلك.

وإذا تم تأكيد صيد جوليان، فسوف يضعه ذلك بين أصغر الصيادين على الإطلاق الذين يحملون الرقم القياسي العالمي لصيد الأسماك، ما يعزز مكانته في تاريخ صيد الأسماك.

