"البطل الخارق".. "سبايدر مان الغلابة" يتحدى الفيضانات في الهند (فيديو)

في واقعة نادرة شهدتها مدينة مومباي الهندية، ظهر رجل مرتديا زي "سبايدر مان"، وسط الفيضانات التي خلفتها الأمطار الغزيرة، إذ حاول المساعدة في تصريف مياه الأمطار المتراكمة في أحد الشوارع المغمورة بالمياه.

مسلحًا بممسحة، تحول "الرجل العنكبوت" إلى منقذ لسكان مومباي بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة وترك أجزاء منها غارقة بالمياه، بحسب ndtv.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر رجلاً يرتدي زي بطل خارق يخوض في الشوارع المغمورة بالمياه، ويساعد السكان العالقين تحت المطر، ويُظهر الفيديو، الذي نشره مستخدم يُدعى "شادي مان"، الرجل وهو يحاول تنظيف الشوارع من مياه الفيضانات.

وفي مرحلة ما، قام بإخراج كيس بلاستيكي مملوء بالقمامة من الماء وألقى به بعيدًا، ما أعطى انطباعًا بتنظيف المنطقة.

وعلق على الفيديو قائلا: " باهوت باني خالي كارنا ها أبي "، وهو ما يعني "الكثير من المياه التي يتعين تصريفها".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في لمح البصر، حيث أطلق عليه الناس لقب "البطل الخارق الحقيقي لمومباي" في قسم التعليقات.

وعلق أحد الأشخاص قائلاً: "الرجل العنكبوت يفتح طريقه في الماء".

"مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية عظيمة"، كتب التالي، وكتب آخر، "الأخ يحاول معرفة الدكتور الأخطبوط".

بينما أطلق البعض نكات حول كونه "سبايدر مان الفقير" الذي يحارب السيول بدلاًمن الأشرار.

وبعد ساعات، نشر مقطع فيديو آخر يظهر فيه مستلقيًا على صناديق حرارية تطفو في مياه الفيضانات.

" Pahele me khud ko bachalu Phr sb ko bachaunga ،" والتي تترجم إلى "أولاً، سأنقذ نفسي، ثم سأنقذ الجميع"، كما جاء في التعليق التوضيحي.

ولا تزال مدينة دلهي تعاني من هطول أمطار غزيرة، ويُنصح السكان بالبقاء في منازلهم وتجنب الذهاب إلى المناطق المنخفضة أو المعرضة للفيضانات.

