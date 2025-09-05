بعد ظهوره اللافت في مهرجان فينسيا.. ما سر خسارة "ذا روك" لوزنه؟

قد يشير البراز ذو اللون الداكن جداً أو الأسود إلى حالة طبية خطيرة، وخصوصاً إذا كان يشبه مادة القطران اللزجة وذات رائحة كريهة جداً، يُعرف هذا النوع من البراز طبياً باسم "ميلينا" (Melena)، وهو عادةً ما يكون علامة على وجود نزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

ما هو سبب هذا اللون؟

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، يحدث هذا اللون الداكن عندما يكون هناك نزيف في المعدة أو المريء أو الاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة). عندما يختلط الدم بالسوائل الهضمية، مثل حمض المعدة، تتغير طبيعته ولونه ليصبح داكناً جداً.

الحالات الطبية الخطيرة التي قد يسببها

القرحة الهضمية (Stomach Ulcers): وهي جروح مفتوحة في بطانة المعدة أو الاثني عشر. تُعدّ القرحة من أكثر الأسباب شيوعاً لنزيف الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

التهاب المعدة (Gastritis):التهاب في بطانة المعدة قد يؤدي إلى نزيف.

دوالي المريء

(Esophageal Varices) وهي أوردة متضخمة في المريء، وغالباً ما تحدث لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المتقدمة مثل تليف الكبد. يمكن أن تتمزق هذه الأوردة وتسبب نزيفاً حاداً.

تمزق مالوري-وايس (Mallory-Weiss Tear): وهو تمزق في بطانة المريء ناجم عن التقيؤ أو السعال الشديد.

الأورام

في حالات نادرة، قد يكون البراز الأسود علامة على وجود أورام حميدة أو خبيثة في المعدة أو المريء.

متى يجب عليك طلب المساعدة الطبية؟

يجب التعامل مع البراز الأسود على محمل الجد، خاصة إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل:

ألم شديد في البطن.

الدوخة أو الإغماء.

ضيق في التنفس.

شحوب الوجه.

التقيؤ المصحوب بدم.

في بعض الحالات، قد لا يكون البراز الأسود علامة على نزيف، بل قد يكون نتيجة لتناول أطعمة أو مكملات معينة، مثل:

أقراص الحديد.

أدوية معينة مثل البزموت (Bismuth).

أطعمة داكنة اللون مثل عرق السوس، أو التوت الأزرق، أو الشمندر.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)