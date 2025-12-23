وفيات وإصابات خطيرة.. نجوم طاردتهم حوادث السير في 2025

بفستان جريء.. ميرنا جميل تنشر صور من أحدث ظهور لها

طاردت حوادث السير، مجموعة من نجوم الفن، في عام 2025، وفي مقدمتهم المطربين أحمد سعد، والراحل إسماعيل الليثي، وأحدثهم عازف العود هشام عصام.

وخضع عدد منهم للعلاج في المستشفيات، بسبب خطورة الإصابات، في حين نجا آخرين، وتحطمت سيارتهم، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

هشام عصام

يخضع عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، للعلاج بالعناية المركزة، بمستشفى الزهيري في المنيل، بسبب الإصابات التي تعرض لها في حادث السير يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لحادث سير.

وأكد مصدر مقرب من هشام عصام، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه خضع لجراحة عاجلة وتم استئصال جزء من الأمعاء والطحال، وينتظر أخرى بسبب الكسر في قدمه، وفي حالة صحية حرجة.

أحمد سعد

عانى المطرب أحمد سعد، من كسر في فقرة قطنية، بكدمات بالذراع والساق، إثر إصابته في حادث السير الذي تعرض له في طريق العين السخنة.

إسماعيل الليثي

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما، إثر تعرضه وأعضاء فرقته الموسيقية لحادث سير مروع، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

فاطمة محمد علي

نجت الفنانة فاطمة محمد علي، من الموت، إثر حادث سير.

ونشرت فاطمة محمد علي صورة تحطم سيارتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك وكتبت: "ربنا نجاني بلطفه وقدرته من موت محقق وعمري حماني لسه في العمر باقى قاعدالكم شوية ".

علي رؤوف

أصيب الفنان علي رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة "بشحت بالجيتار"، بجروح وشرخ في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري، بسبب حادث السير الذي تعرض له في السويس.

نجل المخرج عمرو عابدين

طالب المخرج عمرو عابدين، بالدعاء لنجله، عقب تعرضه لحادث سير، وتحطم سيارته.

وقام المخرج، بنشر صور لسيارة نجله بعد الحادث، وكتب: "قدر الله وماشاء فعل، الحمد والشكر لله ربنا كريم وستار، ونجا يحيى ابني من حادثة صعبة".

ميرنا الجمال

رحلت ميرنا نادر الجمال، ابنة الموسيقار ومنظم الحفلات البورسعيدي نادر الجمال، وطفلها، إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتها من مدينة طنطا إلى بورسعيد.

عمرو الخضري

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري، نجاته من حادث تصادم، وتهشم مقدمة سيارته.

عبد الرحمن محمد

كشف الفنان عبد الرحمن محمد، عن تعرض سيارته للتحطم في حادث سير.

وقام عبد الرحمن، بنشر صورة للسيارة، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب:" الحمد لله رب العالمين، قدر الله وماشاء فعل".