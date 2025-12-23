الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفعاليات تأتي انطلاقًا من أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في تنفيذ حملات توعية بالمحافظات، تماشيًا مع خطتها لرفع الوعي المجتمعي بالتبرع المنتظم.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة دور الوزارة في توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، لسلامة المتبرعين ومأمونية الدم.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الفعاليات تناولت جهود الوزارة في زيادة معدلات التبرع من خلال حملات لصالح مرضى الأورام السرطانية، وحملات موسعة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة لحماية المتبرعين وتوفير دم آمن للمرضى، مشددة على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني عنصر محوري في توسيع قاعدة المتبرعين المنتظمين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم.

