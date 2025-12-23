إعلان

الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم

كتب : أحمد جمعة

04:23 م 23/12/2025

وزارة الصحة والسكان-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفعاليات تأتي انطلاقًا من أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في تنفيذ حملات توعية بالمحافظات، تماشيًا مع خطتها لرفع الوعي المجتمعي بالتبرع المنتظم.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة دور الوزارة في توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، لسلامة المتبرعين ومأمونية الدم.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الفعاليات تناولت جهود الوزارة في زيادة معدلات التبرع من خلال حملات لصالح مرضى الأورام السرطانية، وحملات موسعة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة لحماية المتبرعين وتوفير دم آمن للمرضى، مشددة على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني عنصر محوري في توسيع قاعدة المتبرعين المنتظمين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ضوابط إجازتك العارضة في قانون العمل الجديد.. المدة المسموحة وعدد الأيام

هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر؟.. النقابة توضح

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في مشروعات " حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان جمعية شريان العطاء تعزيز ثقافة التبرع بالدم نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم الدكتور خالد عبد الغفار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟