وزير التموين ومدير "IBM" يبحثان آليات التعاون في مشروعات التحول الرقمي

استقبل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، المهندسة مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، بحضور الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة وشركة IBM في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وفي مقدمتها مشروعات التحول الرقمي، ومنظومة التتبع (Track & Trace)، والكارت الموحد، ومشروع "Carry On"، وتطبيق "رادار الأسعار"، وميكنة الصوامع، وتطوير منظومة السجل التجاري، إلى جانب مشروعات المناطق اللوجستية والمستودعات العملاقة.. وغيرها من المشروعات ذات الصلة بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية التي تمتلكها شركات كبرى؛ مثل IBM، خصوصًا في مجالات الحلول الرقمية المتقدمة، وتحليل البيانات، وبناء النظم الذكية الداعمة لصنع القرار؛ بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية ذات الخبرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

واستعرضت المهندسة مروة عباس خبرات شركة IBM العالمية، وشراكاتها المتعددة مع الحكومة المصرية في عدد من القطاعات، مؤكدةً حرص الشركة على دعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتوافق مع احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنسيق ودراسة المشروعات المطروحة بصورة أكثر تفصيلاً، وبحث سبل التعاون المشترك بما يحقق مستهدفات الوزارة ويعزز من كفاءة منظومة التجارة الداخلية.