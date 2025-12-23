ساندت الفنانة غادة رجب الفنان الكبير محمد صبحي، ووجهت له رسالة، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب انتقاداته لفيلم "الست".

ونشرت غادة رجب صورًا جمعتها بمحمد صبحي في عدد من الأعمال الفنية، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "كنت من أشد معجبيك وأنا طفلة، بشوف أعمالك ولقاءاتك وبتعلم منهم قيم ومبادئ كتير".

وأضافت: "كنت من أكتر المحظوظين لما بدأت أغني وسمعتك بالصدفة في التليفزيون بتشيد بيا، وبدأ التواصل بينا لحد ما كان ليا أكبر الحظ والشرف إني أقف قدامك في برنامج (مفيش مشكلة خالص)، وتعلمني كلمة كلمة وحرف حرف، وطريقة الحركة على المسرح وتفاصيل كتير قوي ما يعملهاش غير فنان ومخرج كبير عنده تاريخ طويل من الموهبة والخبرة والذكاء".

وتابعت: "بحبك يا أستاذ، إنت شرف وفخر لينا ولمصر كلها، ورمز من رموزنا، حفرت اسمك بحروف من ذهب، دمت لينا ودام تاريخك المشرف فنيًا وإنسانيًا، لأن اللي زيك في الزمن ده بقى نادر".

وكان محمد صبحي وجه انتقادات لفيلم "الست"، واصفًا بعض ما جاء فيه بأنه جزء من مؤامرة لضرب الفن وضرب أسطورة الريادة المصرية"، وأكد أن اعتراضه كانت على بعض المشاهد التي رأى أنها لا تليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

