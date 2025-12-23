كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء صاحب الحساب قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإيقاف فتاتين ومضايقتهما وتهديدهما بسلاح أبيض في محافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى)، وبسؤاله أفاد بأنه قام بتصوير الشخصين الظاهرين في الفيديو حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بعد أن تعديا عليه بالضرب وهدداه بسلاح أبيض عند محاولته منعهما من الاعتداء على طالبة مقيمة بدائرة المركز، ولاذا بالهرب.

كما أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو (مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما سلاح أبيض والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر