انهيار منزلين بأسيوط.. إنقاذ 4 والبحث عن ناجين تحت الأنقاض

كتب : محمود عجمي

04:16 م 23/12/2025

انهيار منزلين

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من استخراج 4 مصابين من تحت أنقاض انهيار منزلين قديمين بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين محتملين.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزلين ووجود مصابين تحت الأنقاض.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المنزلين صادر لهما قرار إزالة لخطورة داهمة، وأنهما انهارا بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم استخراجهم ونقلهم لتلقي العلاج، بينما تستمر عمليات البحث عن أي ناجين آخرين تحت الأنقاض.

انهيار منزلين أسيوط ناجين تحت الأنقاض قوات الحماية المدنية

