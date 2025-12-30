"القومي للسكان": الأزهر نموذج للتكامل المؤسسي في دعم القضايا السكانية

كتب - أحمد العش:

أشاد المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، الدور الوطني الذي يقوم به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومؤسسة الأزهر، في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030).

وأكد المجلس، تقديره للتعاون الدائم والمستمر للأزهر في دعم القضايا السكانية، وذلك في إطار حرص الدولة على المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق البناء بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

وثمن القومي للسكان، برئاسة الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، في خطاب رسمي وجهه إلى الإمام الأكبر، الدور الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في دعم القضايا السكانية والتنموية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين عليها.

وأوضح الخطاب، أن البيانات الواردة على المنصة الوطنية للاستراتيجيات التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حتى 7 ديسمبر 2025، أظهرت تحقيق إنجاز بنسبة 100% من قبل مؤسسة الأزهر في تنفيذ الخطة المؤسسية، وهو ما يعكس التزام المؤسسة الكبير وجهوده المخلصة في دعم العمل الوطني المشترك.

وجاء ذلك التقدير في ضوء نتائج المتابعة الموضوعية التي أجريت خلال ورش العمل المكثفة التي نظمها المركز القومي للسكان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بمشاركة 37 جهة حكومية، والتي أكدت فاعلية دور الأزهر في تنفيذ الأهداف الرئيسة والفرعية والأنشطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأوضحت النتائج مشاركة الأزهر الشريف في هذه الفعاليات من خلال فريق عمل برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، وتم خلالها استعراض الجهود المؤسسية للأزهر في دعم محاور الاستراتيجية، إلى جانب عرض الخطة التنفيذية للمؤسسة للفترة 2026-2027.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، من جانبه، أن الأزهر شارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تمثيل قطاعاته وإداراته المختلفة، شملت ما يأتي: (قطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والجامع الأزهر، والمركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية)، بما يعكس تكامل الأدوار التعليمية والدعوية والتوعوية، وحرص المؤسسة على دقة الأداء في جميع ما يُسند إليها من مهام وطنية.

وأعاد المجلس، بدوره، الإشادة بجهود فرق العمل المعنية داخل مؤسسة الأزهر ، وبما بذلوه من جهدٍ دؤوب وعملٍ احترافي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق يعتبر نموذجًا للتكامل المؤسسي والكفاءة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأعرب المجلس القومي للسكان، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر والبناء مع المؤسسة الأزهرية، بالإضافة إلى مختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ويضمن نجاحها ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

