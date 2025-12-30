بيع خرطوش أونلاين.. الأمن يسقط مروج سلاح ناري بالجيزة

ألقت قوات الشرطة القبض على عامل لاتهامه بالترويج لندقية خرطوش بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ترويج شخص لبيع سلاح نارى بندقية خرطوش بمقابل مادى عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس وبحوزته بندقية خرطوش المعروضة للبيع وهاتف محمول بفحصه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته لأية أسلحة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري



بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"