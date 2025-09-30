بعد تتويجها بلقب ملكة جمال جنوب لبنان 2025.. من هي ريم حوراني؟

10 صور لأصغر ملياردير في العالم.. من هو إدوين تشين؟

تُوّجت الشابة ريم حوراني بلقب ملكة جمال جنوب لبنان لعام 2025، خلال حفل مميز أقيم بحضور نخبة من الشخصيات البارزة.



وجاء التتويج بعد منافسة جمعت 11 شابة من مختلف مناطق الجنوب اللبناني، في أجواء احتفالية مميزة.



إطلالة ساحرة تخطف الأنظار



أبهرت ريم الحضور بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بقصته الانسيابية التي أبرزت رشاقتها وأناقتها.



واختارت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.



في هذا الصدد، إليكم أبرز معلومات عن ملكة جمال جنوب لبنان 2025، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:



اسمها بالكامل ريم معين حوراني.



من مواليد مدينة لبنان.



تعمل في مجال التجميل كمختصة مكياج.



بدأت مؤخرا تبرز في عالم الموضة والجمال، من خلال إطلالاتها الأنيقة ومشاريعها التجارية المقبلة.

فازت بلقب ملكة جمال الجنوب اللبناني لعام 2025.



تستعد لإطلاق خط نظارات شمسية تحت اسم العلامة التجارية Royal Celebrities.



أعربت عن رغبتها في تمثيل الجنوب ولبنان بأفضل صورة بعد فوزها باللقب.



ريم معروفة بإطلالاتها الأنيقة والساحرة التي تلفت أنظار متابعيها.



تشارك جمهورها بانتظام أحدث أخبارها وصورها على حسابها الرسمي في "إنستجرام".



يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" من 73.7 ألف شخص.

