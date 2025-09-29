ما السبب وراء نباح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص ليلًا؟

يُعد نباح الكلاب ليلًا من أكثر الأمور التي تثير الفضول والقلق لدى كثير من الناس، خاصة عندما يبدو أن الكلاب تختار أشخاصًا بعينهم لتبدأ في النباح عليهم فور مرورهم، وكأنها ترى ما لا نراه، وفقًا لـ timesofindia، و news18.

أن الكلاب تمتلك قدرة سمعية وبصرية تفوق الإنسان بكثير، حيث يمكنها التقاط أصوات بترددات منخفضة جدًا لا يسمعها البشر، كما تستطيع رؤية في الظلام الجزئي بفضل عدد كبير من الخلايا الحساسة للضوء في عيونها، لذلك، عندما تنبح الكلاب ليلًا، فقد تكون تستجيب لأصوات أو حركات خفيفة لا يلاحظها الإنسان.

الروائح تفضح الغرباء

تملك الكلاب أيضًا حاسة شم قوية للغاية يمكنها من خلالها تمييز الأشخاص والروائح الغريبة بسهولة، خاصة في الليل حين يقل الضجيج وتصبح البيئة أكثر هدوءًا، لذا فإن نباحها قد يكون ناتجًا عن رصد رائحة غريبة أو شخص غير مألوف بالنسبة لها.

يميل الكلب ليلًا إلى حماية منطقته وأصحابه أكثر من أي وقت آخر، إذ تعتبر فترة الليل وقتًا "هشًّا" بالنسبة له، فيتحفز لأي حركة غير مألوفة.

