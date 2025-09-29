أثارت الجدل.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء ريم سعيدي

بينها "برج الشياطين" و"تلال الشوكولاتة".. أغرب عجائب طبيعية في العالم

خطفت عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي الأنظار بإطلالة جريئة خلال حضورها عرض أزياء برادا النسائية لربيع وصيف ٢٠٢٦ في أسبوع الموضة بميلانو.

وأطلت ريم بقميص مصنوع من الحرير باللون الوردي الفاتح يشبه تصميم البيجامة التقليدية، ونسقت مع إطلالتها هوت شورت باللون البني وجاكيت باللون الرصاصي بالرصاصي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وفي هذا السياق، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز معلومات عن عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-الجنسية: تونسية.

-ولدت في يونيو 1986.

-خبرة ٢٠ عاما في مجال الأزياء.

-تقيم في دبي.

-بدأت مسيرتها في عرض الأزياء عام 2003.

-شاركت ريم في برنامج "Mission Fashion".

-فازت في مسابقة Elite Model Look Tunisia.

-وقعت عقود كبرى مع وكالات أزياء عالمية في باريس وميلانو ولندن.

-تم ترشيحها للحصول على لقب أجمل 100 وجه في العالم.

-عملت أيضا كممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية.

-لديها ابنتان هما "بيلا ماريا وآيا صوفيا.

-اكتسبت شهرة واسعة في عالم الموضة والأزياء.

-في عام 2013 احتلت المرتبة الثامنة في قائمة أجمل نساء العالم.

-تزوجت من الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 1.8 مليون متابع.

