حظوظ قوية ومفاجآت سارة.. من هو البرج الأكثر حظا في عام 2026؟

كتب : شيماء مرسي

03:30 م 27/12/2025

صورة تعبيرية

كشف خبير الأبراج الفلبيني ريستي سانتياجو إن برج القوس قد يكون الأكثر حظا في عام 2026 على كافة الأصعدة، وفق ما كشف موقع "philstarlife".

التوقعات المهنية لبرج القوس

من المتوقع أن يصبح مواليد برج القوس أكثر قدرة على التكيف مع زملاء العمل، كما أنهم يحصلون على فرصة للتعلم والسفر.

التوقعات العاطفية لبرج القوس

يشهد مواليد هذا البرج بدايات جديدة واستقرار عاطفي، وبالنسبة للعازبين سيعثرون على شريك حياة مثالي في 2026.

التوقعات المالية لبرج القوس

يحصل مولود القوس في بداية عام 2026 على المزيد من الأموال نتيجة مشروعات وشراكات قديمة.

صفات مواليد برج القوس

التفاؤل، الصراحة، الوضوح، المرح، الاجتماعية، المغامرة، حب السفر، احترام الآخرين.

الصفات السلبية لمواليد برج القوس

التسرع، الهروب من الالتزامات، تقلب المزاج، المبالغة، الاندفاع.

