إعلان

إعلام عبري: رئيس أرض الصومال زار إسرائيل سرًا قبل اعتراف الاستقلال

كتب : محمود الطوخي

07:22 م 27/12/2025

رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن التواصل الأول بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي بدأ خلال بحث إسرائيل عن دولة تستقبل سكانا من غزة العام الماضي.

وذكرت القناة العبرية، أن رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله زار في وقت سابق إسرائيل سرا والتقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت القناة 14 العبرية أن سبب إعلان بنيامين الاعتراف رسميا بإقليم أرض الصومال الانفصالي "صوماليلاند" كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه في مقابل الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي ستستقبل أرض الصومال سكان قطاع غزة الذين سيتم تهجيرهم قسرا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس ما يُسمى بـ أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعوا إعلان اعتراف مشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل إقليم أرض الصومال الانفصالي رئيس أرض الصومال نتنياهو قطاع غزة وزير الخارجية الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء