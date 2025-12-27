إعلام عبري: رئيس أرض الصومال زار إسرائيل سرًا قبل اعتراف الاستقلال

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن التواصل الأول بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي بدأ خلال بحث إسرائيل عن دولة تستقبل سكانا من غزة العام الماضي.

وذكرت القناة العبرية، أن رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله زار في وقت سابق إسرائيل سرا والتقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت القناة 14 العبرية أن سبب إعلان بنيامين الاعتراف رسميا بإقليم أرض الصومال الانفصالي "صوماليلاند" كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه في مقابل الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي ستستقبل أرض الصومال سكان قطاع غزة الذين سيتم تهجيرهم قسرا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس ما يُسمى بـ أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعوا إعلان اعتراف مشترك.