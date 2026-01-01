إعلان

"هاجمها في القطار".. الملكة كاميلا تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي

كتب : مصراوي

08:47 م 01/01/2026

الملكة كاميلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت الملكة كاميلا، زوجة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، للمرة الأولى عن تعرضها لاعتداء جنسي في ستينيات القرن الماضي، مؤكدة أنها تتحدث علني من أجل تسليط الضوء على قضية العنف ضد النساء، التي ما زالت تعاني من الصمت والوصم.

وقالت كاميلا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها تعرضت للهجوم أثناء استقلالها قطارًا عندما كانت مراهقة، مؤكدة أنها حاولت الدفاع عن نفسها بالقوة لمواجهة المعتدي.

وأشارت ملكة المملكة المتحدة، إلى أن الحادثة تركت لديها شعورًا بالغضب، لكنها فضلت الاحتفاظ بتجربتها لنفسها لسنوات طويلة، قبل أن تشجعها شهادات نساء أخريات على كسر الصمت والاعتراف بما حدث لها.

وأكدت الملكة كاميلا، أن العنف المنزلي ظل لسنوات موضوعًا محرمًا، ما أسهم في التقليل من حجم خطورته، مضيفة: "إذا كان لدي منبر صغيرًا فمن واجبي أن أستخدمه للحديث وجمع الناس حول هذه القضية".

وجاءت تصريحات كاميلا خلال لقاء جماعي مع أفراد من عائلة الشابة لويس هانت، التي قُتلت مع شقيقتها ووالدتهما في حادثة عنف منزلي وقعت قرب لندن في يوليو 2024.

وأشادت الملكة خلال اللقاء، بجهود أفراد العائلة في رفع الوعي بمخاطر العنف الأسري ودعم الضحايا.

وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها كاميلا علنًا عن تجربتها، فإن تفاصيل الحادثة وردت سابقًا في كتاب حديث تناول كواليس القصر الملكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملكة كاميلا زوجة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث اعتداء جنسي العنف ضد النساء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة