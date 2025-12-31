إعلان

كل سنة وأنت كل حياتي.. آمال ماهر تحتفل مع زوجها بـ ليلة رأس السنة

كتب : معتز عباس

11:23 م 31/12/2025 تعديل في 01/01/2026

علي محجوب وآمال ماهر

احتفلت المطربة آمال ماهر بليلة رأس السنة رفقة زوجها رجل الأعمال علي محجوب.

ونشر علي محجوب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بـ آمال ماهر، وكتب: "كل سنة وإنتي عمري وآمالي".

ومن جانبها ردت آمال ماهر، وكتبت: "كل سنة وأنتا كل حياتي".

تفاعل المتابعين مع التهنئة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بنحبكم"، "كل سنة وأنتم طيبين"، "العمر كله سوا"، "سنة سعيدة عليكم".

طرحت المطربة آمال ماهر، عبر قناتها في موقع يوتيوب، مؤخرًا أول أغانيها، بعد كشف الإعلامي اللبناني ربيع هندي، عن زواجها من علي محجوب.

وأعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، في نوفمبر الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

ونشر ربيع هنيدي، صورة تجمعه مع المطربة، وكتب: "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس.

امال ماهر وزوجها علي محجوب

المطربة آمال ماهر آمال ماهر تحتفل مع زوجها رجل الأعمال علي محجوب علي محجوب على إنستجرام

