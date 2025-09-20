على طريقة رئيس جوجل.. 3 دروس جوهرية للنجاح في الحياة

كتبت: رودينا ضوه

في بيئة العمل الحديثة، لم يعد النجاح يقاس بالأرباح فقط، بل بقدرة القائد على خلق توازن بين تحقيق النتائج والحفاظ على روح الفريق، سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، يكشف عن 3 دروس جوهرية تعلمها خلال مسيرته، تساعد القادة على تحقيق الفوز دون التضحية براحة الموظفين أو ولائهم.

القيادة هي التدريب وليس الأمر

قارن سوندار بيتشاي بين القيادة وتدريب فريق رياضي محترف، موضحًا أن المدرب الناجح يدرك متى يشجع لاعبيه بقوة ومتى يفسح لهم المجال ليجدوا إيقاعهم الخاص، وأشار إلى أن القائد الفعال يجمع بين الطموح والتعاطف، لافتًا إلى أن الانفعالات العاطفية لا تحل المشكلات بقدر ما تخلق مناخًا من الخوف يعيق الإبداع والتعاون.

وقال بيتشاي: "القيادة العظيمة أشبه بالتدريب الرياضي، فهي تتعلق بإدارة الأفراد وإخراج أفضل ما لديهم"، وتأتي رؤيته هذه على النقيض من أساليب بعض رواد وادي السيليكون الذين عرفوا بإدارتهم الصارمة والمباشرة، ورغم أن هذه الطرق أفرزت أحيانًا نتائج كبيرة، إلا أن بيتشاي يرى أن الاستمرار في النجاح يتطلب من القائد التحلي بالهدوء حتى في أحلك الأزمات، وفقًا لموقع timesofindia.

عامل الهدوء في البيئات ذات الضغط العالي

في شركة مثل جوجل، حيث تتوزع فرق العمل حول العالم وتعمل على مشاريع معقدة وعالية المخاطر، يعد التوازن العاطفي من القائد ليس مفضلاً فحسب، بل ضرورياً أيضاً، أشار بيتشاي إلى فريدمان أن مهمة القائد هي تهيئة البيئة المناسبة للأفراد لأداء أفضل أعمالهم، وهذا يتطلب معرفة ما يحفزهم وما يحبطهم، يشير تشبيهه الرياضي أيضًا إلى أهمية التوقيت والحكمة.

يحتاج المدرب أحيانًا إلى إلقاء خطاب حماسي لإلهام الفريق، ولكن في أحيان أخرى، يكون الإجراء الصحيح هو تقديم طمأنينة مستمرة، يميل بيتشاي إلى ردود الفعل المدروسة على الإيماءات الجريئة، قد يجادل آخرون بأن هذا من شأنه أن يخفف من حدة الحاجة إلى الاستعجال في الأسواق التنافسية، ومع ذلك، يبدو أن بيتشاي يعتقد أن المهارة الحقيقية تكمن في إدارة الحاجة إلى الاستعجال دون اللجوء إلى الترهيب.

تحديد لهجة ثقافة الفريق

ناقش بيتشاي أيضًا التأثير المضاعف الذي يحدث عندما يحافظ القائد على توازنه العاطفي، فعندما يحافظ القائد على هدوئه تحت الضغط، يميل باقي أعضاء الفريق إلى اتباعه، في عصرٍ ينتشر فيه الإرهاق والقلق على نطاق واسع في بيئة العمل، يمكن أن يعادل هذا النوع من الاستقرار القدرة التقنية في ما يمكن أن يقدمه للفريق.

أظهرت دراسات في علم النفس التنظيمي أن أداء الفرق يتحسن عندما تشعر بالأمان لمشاركة الأفكار والمخاطرة، القادة الذين يحافظون على هدوئهم تحت الضغط يسهمون في خلق هذا الأمان، قد يلقى نهج بيتشاي، الذي يجمع بين التوقعات العالية والثبات العاطفي،

وذكرنا سوندار بيتشاي بأن القيادة تعني الفوز، ولكن دون خسارة فريقك في هذه العملية، بالنسبة له، يشمل ذلك الحفاظ على رباطة جأشك حتى عندما تكون المخاطر في أوجها.

