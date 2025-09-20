"الكابوس الأكثر فزعا".. لماذا نحلم بالسقوط من المرتفعات؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

رؤية السقوط أثناء النوم من أكثر الكوابيس فزعا وشيوعا بين الناس، وغالبا ما توقظك مفزوعا بعد تجربة مزعجة.

لكن هذا الحلم قد يحمل في طياته رسائل من اللاوعي، تعكس مخاوف أو توترات أو تغييرات تمر بها في حياتك.

في هذا التقرير، نعرض 6 تفسيرات شائعة لحلم السقوط، وكيف يمكنك الاستفادة من معانيه، وفقا لموقعي Healthline وDreamly:

1- الخوف من فقدان السيطرة

إذا حلمت بأنك تسقط، فقد يعكس ذلك شعورا بأن بعض الأمور في حياتك خرجت عن السيطرة، سواء كانت مسؤوليات العمل أو العلاقات أو حتى الأهداف الشخصية، بينما الحلم هنا بمثابة تنبيه لاستعادة التوازن وتحديد الأولويات.

2- الشعور بعدم الأمان العاطفي

السقوط في المنام قد يرمز إلى حالة من عدم الاستقرار النفسي أو الخوف من الرفض والخسارة، وربما تمر بمرحلة تشكك فيها بقدراتك أو بعلاقاتك مع الآخرين.

3- مقاومة التغيير أو التحول

إذا تكرر حلم السقوط بمشاهد متشابهة، فقد يكون ذلك انعكاسًا لمقاومتك لتغيير ضروري في حياتك.

وقد تخشى الانتقال إلى وضع جديد أو اتخاذ قرار مهم، بينما يدعوك الحلم للتصالح مع هذه التحولات باعتبارها خطوة لمصلحتك.

4- الضغوط والتوترات اليومية

السقوط قد يكون إشارة إلى أنك ترزح تحت ضغط كبير، سواء من العمل أو العلاقات أو التوقعات العالية التي تضعها لنفسك، بينما الحلم يذكرك بأن هذه الضغوط تلاحقك حتى في نومك.

5- الانقطاع عن الذات أو الحاجة إلى الاستقرار

قد يكون الحلم تذكيرًا لك بالحاجة إلى جذور ثابتة تمنحك الأمان الداخلي، مثل علاقات داعمة، عادات صحية، أو وقت للراحة، كما أن السقوط قد يعني أيضا أنك لا تشعر بالارتباط الكافي مع محيطك.

6- تفسير علمي يرتبط بمراحل النوم

ليس كل حلم للسقوط يحمل دلالات رمزية؛ فبعضها يرتبط بالجسم، مثل ارتجاف النوم عند الانتقال من اليقظة إلى النوم، أو التعب الشديد، أو اضطرابات النوم، وهذه العوامل قد تكون وراء الحلم دون أي معنى نفسي عميق.

