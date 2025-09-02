"صويت جماعي".. نادي للصراخ في أمريكا للتنفيس عن الضغوط النفسية

كتبت – نرمين ضيف الله:

في قلب مدينة شيكاغو وعلى ضفاف بحيرة ميشيجان الأمريكية، يلتقي العديد من الأشخاص كل مساء أحد في فعالية غير تقليدية تسمى "Scream Club"، وهي ناد للصراخ الجماعي.

بدأت المبادرة بشخصين فقط، لكنها تحولت إلى مساحة آمنة للباحثين عن التنفيس عن ضغوطهم المكبوتة بصوت عالٍ وحُرّ.

واليوم، انتشرت الفكرة إلى مدن أمريكية أخرى، موسعة مفهوم الدعم العاطفي المجتمعي بطرق إبداعية.

فكرة ولادة الفعالية

في ديسمبر الماضي، وبعد أسبوع مرهق، قرر الزوجان ماني هيرنانديز وإلينا سوبوليفا التوجّه إلى البحيرة والصراخ بصوتٍ عالٍ للتنفيس النفسي، وتحولت هذه الفكرة إلى حدث جماعي بمشاركة غرباء، وُلد على إثره "Scream Club"، وفقا لموقع "People".

كيف تتم جلسات الصراخ؟

تعقد التجمعات كل أحد عند الساعة السابعة مساء قرب رصيف North Avenue على البحيرة. يبدأ المشاركون بالمشي معًا، ثم يوزع عليهم ورق قابل للتحلل يكتبون عليه ما يثقل نفوسهم، ليلقيه كل منهم في الماء.

تتبع ذلك تمارين تنفس، ثم 3 جولات من الصراخ الجماعي، الأولى تمهيدية، الثانية من القلب، والثالثة بالصراخ البدائي.

وبعد الجولات، يعانق المشاركون بعضهم البعض أحيانًا ويبكون، لتخفيف التوتر النفسي بشكل جماعي.

لماذا "صرخة الجماعة" مؤثرة؟

تتجاوز هذه الممارسة مجرد الصراخ؛ فهي لحظة تواصل عميق وتحرر جماعي. يرى منظمو الفعالية أن الحياة تدفعنا أحيانًا لكبت مشاعرنا لنبدو "جيدين"، بينما هنا يمنح المشاركون أنفسهم الإذن للتنفيس، والمشاركة مع الآخرين تضيف بعدًا مؤكدًا بأنهم ليسوا وحدهم فيما يشعرون به.

انتشار الفكرة إلى مدن أخرى

ليست شيكاغو الوحيدة؛ ففي كانساس سيتي وُلدت نسخة محلية من النادي، حيث يجتمع الناس على ضفة نهر ميسوري للصراخ الجماعي بهدف التحرر والدعم المجتمعي، وقد تجاوز عدد الحضور 50 شخصًا، وتخطط المنظمتان لتوسيع البرنامج رسميًا بدعم من مؤسسات الصحة النفسية.

الفوائد النفسية

يشير مؤيدو الفعالية إلى فوائدها العاطفية، مثل إطلاق التوتر، وتعزيز الروابط المجتمعية، والتحرر من القبول الصامت للمعاناة، كما يقول الخبراء إن ممارسة الصراخ الجماعي تطلق هرمونات السعادة والاندورفين، وتمنح شعورًا بالتحرر.

مع ذلك، ينصح بالحذر؛ فقد يعيد الفعل فتح ذكريات صادمة أو يحفز حالات نفسية مثل القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة، لذا يجب مراعاة حالة الفرد واستشارة مختص عند الضرورة.

