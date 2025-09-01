"لو عايز فلوس".. خبيرة طاقة تكشف سر الحركة الجاذبة للمال

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال أهمية الرموز والإشارات البسيطة في جذب الطاقة الإيجابية وتحقيق النجاح والثروة في الحياة اليومية، مشيرة إلى أن بعض الحركات تكون أكثر فاعلية مما يتخيله البعض.

"نقرة الإصبع".. سر الجذب السريع

خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، كشفت أن حركة بسيطة مثل النقر السريع بالأصابع تُستخدم كإشارة تعبّر عن السرعة والتركيز، ويمكن أن تساعد على جذب ما نريده من الحياة، سواء كان مالا، فرص سفر، أو وظيفة.

أكدت سونيا أن هذه الإشارات ليست مجرد طقوس عشوائية، بل تعتمد على مفاهيم مثبتة في علم الطاقة، وأثبتت فعاليتها في تعزيز الطاقة الإيجابية وتحقيق نتائج، مشددة على ضرورة استخدامها بتركيز ذهني.

