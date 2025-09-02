ماذا يحدث لك إذا تناولت ثمرة من التفاح الأخضر يوميا؟

التفاح الأخضر كنز من الفوائد الصحية التي تدعم الجسم، ولكن، هل تساءلت يوما ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة منه يوميا؟

إنقاص الوزن

التفاح غني بالألياف، وقليل الدهون والسكر والصوديوم، ما يجعله وجبة خفيفة مشبعة ومفيدة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد عصيره على تحسين عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم، ما يدعم جهودك للوصول إلى وزنك المثالي، وفقا لموقع "health".

مفيد لصحة الكبد

يعمل التفاح كمزيل طبيعي للسموم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، تعمل هذه المواد على حماية الكبد من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

يحمي صحة الرئتين

الاستهلاك المنتظم للتفاح الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالربو، كما يمكن للمدخنين الاستفادة منه بشكل خاص، حيث يساعد على حماية الرئتين من أمراض الانسداد الرئوي.

يكافح علامات التقدم في السن

غني بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، والفينولات، التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة، والبقع الداكنة.

