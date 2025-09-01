خطفت الأنظار بإطلالتها.. كنزي المنجى تفوز بلقب ملكة جمال الأناقة 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المتسابقة كنزي المنجى في حفل "فستان الإيكو" الذي أقيم ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2025 بفندق جيوان في القاهرة.

نال فستانها على لقب أفضل فستان مُعاد تصنيعه، حيث لفت التصميم الأنظار بجماله المميز.

فستان "ذهب الأرض"

تميز الفستان بعنوان "فستان من ذهب الأرض"، وهو مستوحى من الطراز الروماني ومن الإلهة سيريس، إلهة الزراعة والنباتات التي ترمز للحصاد والنمو والعطاء.

يبدو وكأن الطبيعة نفسها نسجت هذا العمل الفني، حيث تم تصميم الفستان بالكامل من مواد معاد تدويرها وطبيعية.

يتكون الفستان من عناصر طبيعية عدة، منها:

نباتات مجففة مثل فروع زهور البامبس.

أكثر من 500 عود وسنابل قمح.

تطريزات خشبية وإكسسوارات يدوية.

مروحة يد أنيقة تضفي لمسة من الرقي والهيبة.

تاج يرمز إلى القوة والجمال.

لمسات باللون الأحمر تعبّر عن قوة وهيبة المرأة.

الهدف من التصميم

يعكس هذا التصميم فكرة أن المرأة تشبه الأرض في عطائها المستمر، قدرتها على الصمود، وقوتها في مواجهة التحديات، لتظل رمزا للحياة والعطاء والجمال.