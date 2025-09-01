واجه انتقادات شديدة.. لن تتوقع ما فعله رجل مع فيل

كتب – سيد متولي

يخضع سائح إسباني للتحقيق بعد أن زُعم أنه سكب بيرة في خرطوم فيل في محمية للحياة البرية في كينيا.

في الفيديو الذي حُذف، يظهر الرجل، الذي يستخدم حساب إنستجرام @skydive_kenya، وهو يشرب من علبة بيرة "توسكر"، وهي بيرة كينية شهيرة، قبل أن يسكب المشروب المتبقي في خرطوم الفيل المسمى "بوبا"

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، وقعت الحادثة في محمية أول جوغي في مقاطعة لايكيبيا بوسط كينيا العام الماضي، لكنها خرجت إلى النور مؤخرا بعد أن انتقد الكينيون السائح الذي كتب على مقطع الفيديو: "مجرد ناب مع صديق ذي ناب".

وقال أحد الموظفين للصحيفة: "ما كان ينبغي أن يحدث هذا أبدًا، نحن منظمة للحفاظ على البيئة، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك،لا نسمح حتى للناس بالاقتراب من الفيلة".

وقال المتحدث باسم هيئة الحياة البرية في كينيا، بول أودوتو، إنه تم إصدار أمر بإجراء تحقيق لتحديد هوية الرجل الذي لا يستخدم اسمه على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت محمية الحياة البرية بيانًا الشهر الماضي على فيسبوك، أكدت فيه وقوع الحادث، مضيفة أن الفيل الموجود في الفيديو يتمتع بصحة جيدة.

"تدرك منظمة أول جوغي لحماية الحياة البرية ظهور فيديو يُظهر شخصًا يُطعم أحد فيلتنا المُعتادة البيرة، بوبا، الفيل الظاهر في الفيديو، يعيش في أول جوغي منذ سنوات عديدة"، هذا ما جاء في البيان.

واختتمت المحمية بيانها قائلة: "نحن نأخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد ونظل ملتزمين بضمان سلامة وكرامة الحيوانات التي تحت رعايتنا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، وأبدى بعضهم غضبهم من تصرفات الرجل، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة ضده.

"يجب تغريمه وترحيله. نهاية العطلة. وتسميته"، قال أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر: "امنعوا هذا الرجل من جميع أماكن الحياة البرية مدى الحياة".

وعلّق ثالث: "كل حيوان على هذا الكوكب يستحق أن يشعر بالأمان والاحترام!!! هذا أمرٌ مقلق ومخز ومرعب وغير مقبولٍ على الإطلاق".

اقرأ أيضا:

أزياء الستينيات ومراسم هندية.. تفاصيل حفل زفاف مينا مسعود وأميلي شاه في إيطاليا - 25 صورة

منها "منزل الغموض".. 4 أماكن لا تخضع لـ قانون الجاذبية

فيديو حقق مليوني مشاهدة.. مواجهة عنيفة بين رجل وثعبان خطير وهذا ما حدث

"من بطوط إلى ميكي ماوس".. لماذا ترتدي الشخصيات الكرتونية القفازات؟

ماعز صغيرة تقتحم مسجدا أثناء الصلاة.. ماذا حدث؟ (فيديو)





